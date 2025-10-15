為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    豐原區農會舉辦「青幼共學柑橘繪本說故事推廣活動」

    2025/10/15 14:49 記者歐素美／台中報導
    「柑橘果汁氣泡飲調製比賽」，小朋友親手調配創意飲品。（豐原區農會提供）

    「柑橘果汁氣泡飲調製比賽」，小朋友親手調配創意飲品。（豐原區農會提供）

    椪柑產季將至，為讓更多民眾與學童認識豐原在地優質的柑橘產業，台中市豐原區農會今天在按奈橘市集舉辦「青幼共學柑橘繪本說故事推廣活動」，上午邀請豐原國小附設幼兒園的小朋友，下午則邀請親子家庭，與民眾同樂。

    今天的活動以「柑橘食物日」為主題，結合繪本故事、手作體驗與品嚐活動，帶領孩子從故事中學習產地知識、從實作中體驗農產品的多元風貌。

    農會推廣部員工親自為小朋友導讀繪本《山上爺爺家》，透過生動的說故事互動，介紹柑橘從產地到餐桌的生產過程與農民辛勞，讓孩子們了解食物背後的故事。

    隨後進行「橘子紅了」魔術DIY及柑橘著色畫活動，小朋友們發揮創意塗出繽紛創意的果園景象。現場也準備了豐原在地出產的椪柑汁、由家政班班長教作小熊愛柑橘果醬吐司DIY，供大家品嚐美味料理。

    最後登場的「柑橘果汁氣泡飲調製比賽」，由孩子們親手調配創意飲品，並評比出第一名的得獎者，現場洋溢著滿滿笑聲與歡笑，並摸彩抽出超值的柑橘禮品，讓參與的大小朋友樂開懷。

    豐原區農會表示，豐原為台中市柑橘的重要產區之一，隨著椪柑產季即將到來，希望藉由食農教育活動，讓孩子與家庭更貼近在地農業、了解椪柑的營養價值與產地故事，也鼓勵大家多多選購在地農產品，支持辛勤耕作的農民。

    豐原區農會舉辦「青幼共學柑橘繪本說故事推廣活動」。（豐原區農會提供）

    豐原區農會舉辦「青幼共學柑橘繪本說故事推廣活動」。（豐原區農會提供）

    小朋DIY小熊愛柑橘果醬吐司。（豐原區農會提供）

    小朋DIY小熊愛柑橘果醬吐司。（豐原區農會提供）

