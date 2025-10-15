恆春豎孤棚攝影賽雪恥重生 金獎「超越極限」展奮進精神

恆春豎孤棚攝影賽15日評審。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣恆春鎮公所去年因「國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」爆發黑箱爭議、原計畫停辦的賽事捲土重來，以「雪恥」為號召，大幅砍獎金、強化評審公正，今年金獎由陳煒正的《超越極限》摘下，銀獎周冠佑《火樹銀花》、銅獎夏清明《夕陽餘暉》，鎮長尤史經期盼攝影比賽未來成為宣傳恆春山海之美的純淨平台。

評審長陳忠能直言，今年作品數雖略少於去年，但參賽者功力深厚，金獎《超越極限》捕捉豎孤棚競賽中奮勇向上的熱血瞬間，象徵帶領恆春擺脫近年觀光低迷的衝勁；銀獎《火樹銀花》記錄中元節豎孤棚活動的煙火熱情，活力四射；銅獎《夕陽餘暉》則是龍鑾潭彩霞美景，展現攝影師守候匠心。陳忠能感慨，作品多偏重豎孤棚主題，恆春半島山海風光偏少，呼籲未來提早宣傳，讓作品更多元。

去年比賽慘遭批評，金獎作品被酸「平凡無奇」，得獎者還獨攬多獎，引發「內定」風波，鎮公所痛定思痛，降低獎金並全面改革賽制。鎮長尤史經強調，「降低獎金就是回歸攝影初衷，強調榮譽而非金錢，鼓勵大家用鏡頭展現恆春之美！」為防爭議，今年邀5位跨領域專家組成評審團，收件後公開名單，採匿名評審制，避免人為干預；規則更嚴，每人限投5件，禁特殊相紙或數位後製，徹底掃除去年照片變形、品質不均亂象。

尤史經表示，今年因公告較晚，僅逾40名攝影愛好者投逾200件作品，但公正透明已奠基，明年提早宣傳，盼吸更多人來恆春旅遊、拍照拚獎。鎮公所盼此賽成觀光活水，化解黑箱陰霾，讓恆春之美透過鏡頭閃耀。

