星宇桃機貴賓室引進米其林星級餐飲 10/20請客樓先上菜、明年換辰園

星宇航空今天（15日）宣布，將星級料理引進貴賓室，分別與榮獲米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」合作，10月20日起，旅客可先在貴賓室嚐到請客樓團隊的招牌美饌，辰園則將於明年接續呈現。

獲《台灣米其林指南》一星的「請客樓」，以江浙與川揚料理見長，擅長將經典工藝融入創新巧思，展現細緻風味與獨特層次。首波推出的「蘋果木煙燻牛肋排」僅限頭等艙貴賓室享用；「蒸籠小點（海味餃、素蒸餃）」可於第一、第二航廈貴賓室品嚐。

另外，還有「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」與「桂花芝麻湯圓」則為第二航廈貴賓室限定，以手工寬麵搭配油潑辣香、酸爽麻辣層次分明，並以桂花蜜湯底襯托香濃芝麻的溫潤甜香，帶來多元風味體驗。

這些經典菜色將率先於貴賓室亮相，讓旅客在啟程前便能品嚐到米其林星級饗宴，其餘菜色包含「紅油白菜餃」、「酒香麻油雞煨飯」、「煳辣荔枝海虎蝦球」及「砂鍋四臣湯」則將陸續上線。

而台北喜來登館內的標竿粵菜餐廳「辰園」也將在明年接棒。辰園蟬聯多年米其林指南入選餐廳，以忠實傳承廣東飲食精髓聞名。料理講究刀工與火候，展現「清、鮮、嫩、滑』的粵菜精神，在台灣粵菜界佔有舉足輕重的地位，未來進駐星宇貴賓室。

星宇航空執行長翟健華表示，這次合作不僅是雙方對生活品味的共鳴，更是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室，前置籌備作業歷時1年，考量到旅客登機後仍有完整餐飲服務，貴賓室菜色特別著重精緻、細膩且份量適中，讓貴賓室不再只是候機的空間，而是1場融合文化、美學與美食的藝術饗宴。

星宇航空表示，貴賓室引進多家人氣甜點品牌，精品甜點「承繼」以鎏金巧克力蛋糕帶來濃厚可可與焦糖的奢華風味；而排隊名店「午冬」則隨季節推出限定口味的千層酥。

