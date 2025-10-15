為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南以功代金中元響應創疫後新高 迄今累計破3400萬元

    2025/10/15 14:40 記者蔡文居／台南報導
    「台南以功代金」推動15年來，響應人次已達到6.2萬人，善款累計突破3400萬元。（南市環保局提供）

    「台南以功代金」推動15年來，響應人次已達到6.2萬人，善款累計突破3400萬元。（南市環保局提供）

    「台南以功代金」今年中元節響應人數多達2千人，善款突破120萬元，雙雙創下新冠疫情爆發以來的新高。南市環保局表示，以功代金自推動15年以來，響應人次已達到6.2萬人，善款累計突破3400萬元，全部都透過南市12家社福團體妥善運用照顧弱勢，讓市民朋友能同時做到祈福顧環保、行善更踏實。

    台南市環保局今天在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」，感謝市民響應環保祭祀、力行「替代燒、適量燒、集中燒」的政策。今年因颱風、強降雨與地震等天災頻仍，法會特別加入「祛災消難、國泰民安」祈願，恭請玉皇大帝加持全民，祈求風調雨順、社會安定。

    南市環保局表示，「台南以功代金」自推動15年以來，響應人次已達到6.2萬人，善款也累計突破3400萬元，全部都透過本市12家社福團體妥善運用照顧弱勢。

    環保局長許仁澤說，今年不僅一般信眾踴躍參與，包括永康漾煙波、名揚四海及安平水悅灣等社區，也集體響應，展現社區凝聚力與環保意識。今年中元響應人數也累計達2千人，善款突破120萬元，都是新冠疫情爆發以來的新高。統計今年新增的64處紙錢集中箱，中元期間集中量突破2噸，顯示多年來推動的環保祭祀與紙錢減量理念已深植人心。

    南市環保局在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。（南市環保局提供）

    南市環保局在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。（南市環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播