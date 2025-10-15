台南以功代金中元響應創疫後新高 迄今累計破3400萬元

「台南以功代金」推動15年來，響應人次已達到6.2萬人，善款累計突破3400萬元。（南市環保局提供）

「台南以功代金」今年中元節響應人數多達2千人，善款突破120萬元，雙雙創下新冠疫情爆發以來的新高。南市環保局表示，以功代金自推動15年以來，響應人次已達到6.2萬人，善款累計突破3400萬元，全部都透過南市12家社福團體妥善運用照顧弱勢，讓市民朋友能同時做到祈福顧環保、行善更踏實。

台南市環保局今天在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」，感謝市民響應環保祭祀、力行「替代燒、適量燒、集中燒」的政策。今年因颱風、強降雨與地震等天災頻仍，法會特別加入「祛災消難、國泰民安」祈願，恭請玉皇大帝加持全民，祈求風調雨順、社會安定。

請繼續往下閱讀...

南市環保局表示，「台南以功代金」自推動15年以來，響應人次已達到6.2萬人，善款也累計突破3400萬元，全部都透過本市12家社福團體妥善運用照顧弱勢。

環保局長許仁澤說，今年不僅一般信眾踴躍參與，包括永康漾煙波、名揚四海及安平水悅灣等社區，也集體響應，展現社區凝聚力與環保意識。今年中元響應人數也累計達2千人，善款突破120萬元，都是新冠疫情爆發以來的新高。統計今年新增的64處紙錢集中箱，中元期間集中量突破2噸，顯示多年來推動的環保祭祀與紙錢減量理念已深植人心。

南市環保局在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。（南市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法