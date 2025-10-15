一年交通黑暗期！和美大橋彰化端引道施工交管 警建議可改道

和美大橋的和美端引道工程，將分3階段交通管制，建議行駛替代路線。（取自台中市政府官網）

跨越大肚溪、銜接彰化和美台61乙線，與台中大肚的「和美大橋」，為了進行和美端引道施工，即日起到明年10月底將分段進行交通管制，也宣告大和美地區進入一年交通黑暗期。警方建議，在上下班尖峰時段，可改由彰新路轉嘉卿路上和美交流道，以分流來避免塞車。

縣議員賴清美表示，和美大橋是地方多年來的願望，居民對於面對交通黑暗期也能共體時艱，但因為施工管制交通長達一年，希望警方能夠引導人車改行替代道路，不要讓施工成為居民的惡夢。

伸港鄉公所機要秘書姚見興表示，這次施工對於伸港衝擊比和美更大，因為美港公路（台61乙線）是伸港聯外要道，只能希望民眾能夠啟動分流，用距離換取時間。

和美警分局強調，引道施工期間交通管制，會派員警到場指揮交通，也建議民眾改走替代道路。改走彰新路轉嘉卿路比較遠一點，改道比原路線大約增加8、9分鐘，但應該比施工管制只剩雙向各剩一車道的塞車時間來得好走又快。

和美大橋目前工程進度已近8成，即日起展開和美端引道工程，啟動3階段交通管制。第一階段為即日起到12月31日封閉台61乙西行線，第二階段明年元旦到8月31日封閉台61乙東行線，第三階段從明年8月31日到10月31日封閉台61乙雙向內側車道。

和美大橋和美端引道工程進行交通管制，在雙向車道只剩一車道下，造成車輛回堵大塞車。（賴清美提供）

和美大橋的和美端引道工程，第一階段交通管制。（取自台中市政府官網）

和美大橋的和美端引道工程，第二階段交通管制。（取自台中市政府官網）

和美大橋的和美端引道工程，第三階段交通管制。（取自台中市政府官網）

