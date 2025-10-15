為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄屏東交界處出現龍捲風 驚悚畫面曝光

    2025/10/15 14:47 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄美濃和屏東交界處驚傳龍捲風。（民眾提供）

    高雄美濃和屏東交界處驚傳龍捲風。（民眾提供）

    高雄屏東交界處帶昨天（14日）下午驚傳龍捲風，民眾目擊拍下大量塵土風揚的震撼畫面，PO上網後吸引網友熱議，高雄氣象站指出，秋夏季節交換時，熱對流旺盛才會產生的龍捲風，過去美濃地區也出現過，呼籲民眾遇類似情況，應立即遠離空曠區域及鐵皮屋等輕型建物，避免發生危險。

    昨天下午3點多，美濃、屏東一帶農田出現一道龍捲風，當時有農民正在插秧，但似乎不以為意持續做著農事，而拍攝到龍捲風影片的劉姓男子則大呼驚奇，他說自己剛從田裡巡完田水後要回家，抬頭就看到龍捲風已經形成，畫面如同電影般震撼人心；龍捲風持續約10分鐘就消失，讓他直呼活這麼多年第一次看到如此壯觀的景象。

    高雄氣象站代理站長蔡宗樺指出，熱對流旺盛的季節，若積雨雲底部產生強烈垂直風切及下沈氣流，就可能形成漏斗雲並延伸至地面，演變成龍捲風；此次龍捲風雖時間短暫、範圍有限，但仍具破壞潛勢，民眾若再遇類似情況，應立即遠離空曠區域及鐵皮屋等輕型建物，避免遭強風捲起的物品擊中。

    由於美濃地區曾於2012年與2018年均有短暫龍捲風造成農田及屋舍受損，此次龍捲風睽違多年再度形成，高市消防局表示，昨天未接獲災情報案。

    高雄美濃和屏東交界處驚傳龍捲風。（民眾提供）

    高雄美濃和屏東交界處驚傳龍捲風。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播