高雄屏東交界處出現龍捲風 驚悚畫面曝光

高雄美濃和屏東交界處驚傳龍捲風。（民眾提供）

高雄屏東交界處帶昨天（14日）下午驚傳龍捲風，民眾目擊拍下大量塵土風揚的震撼畫面，PO上網後吸引網友熱議，高雄氣象站指出，秋夏季節交換時，熱對流旺盛才會產生的龍捲風，過去美濃地區也出現過，呼籲民眾遇類似情況，應立即遠離空曠區域及鐵皮屋等輕型建物，避免發生危險。

昨天下午3點多，美濃、屏東一帶農田出現一道龍捲風，當時有農民正在插秧，但似乎不以為意持續做著農事，而拍攝到龍捲風影片的劉姓男子則大呼驚奇，他說自己剛從田裡巡完田水後要回家，抬頭就看到龍捲風已經形成，畫面如同電影般震撼人心；龍捲風持續約10分鐘就消失，讓他直呼活這麼多年第一次看到如此壯觀的景象。

請繼續往下閱讀...

高雄氣象站代理站長蔡宗樺指出，熱對流旺盛的季節，若積雨雲底部產生強烈垂直風切及下沈氣流，就可能形成漏斗雲並延伸至地面，演變成龍捲風；此次龍捲風雖時間短暫、範圍有限，但仍具破壞潛勢，民眾若再遇類似情況，應立即遠離空曠區域及鐵皮屋等輕型建物，避免遭強風捲起的物品擊中。

由於美濃地區曾於2012年與2018年均有短暫龍捲風造成農田及屋舍受損，此次龍捲風睽違多年再度形成，高市消防局表示，昨天未接獲災情報案。

高雄美濃和屏東交界處驚傳龍捲風。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法