竹市北門市場重啟試營運1 8日前日日抽獎免費拿蔬果

新竹市北門市場重建全新開幕，本週是試營運，18日正式開幕，每天都有抽獎及免費送蔬果等優惠促銷活動。（記者洪美秀攝）

新竹市北門市場斥資9600萬元重建，全新全館冷氣開放的傳統市場13日起試營運，預計18日開幕，試營運期間委外業者提供多項折價優惠與免費蔬果，62個攤位已陸續進駐完設攤，各式好吃美食及服飾和日常用品都可在此一次完成採買，明亮純白的北歐工業風已吸引不少民眾來探詢，直說環境變乾淨明亮，也有美食座位空間，尤其冷氣開放，讓人會想多停留採買。

產發處說明，北門市場歷經拆除重建，13日起試營運，18日開幕，市場共設62個攤位，匯集生鮮食材、美食小吃及文創手作飾品等多元業種，讓市民可以一次滿足生活日常所需用品，還可體驗傳統市場叫賣聲鼎沸的熱情與人氣，北門市場周邊也提供10幾個汽車停車空間與機車停車空間，歡迎周邊居民來體驗傳統市場新消費模式。

北門市場委外業者表示，本週試營運期間推出「打卡抽好禮」活動，民眾只要拍照打卡即可參加抽獎，有機會獲得市場美食兌換券與多項優惠好禮。買越多，省越多，還有機會把獎品抱回家。此外北門市場營業時間從早上6點到晚上10點，可提供上班族下班時採買生鮮蔬果的新選擇。

試營運期間，每天都有限定優惠活動，也有免費蔬果大方送活動，開幕當天有集點抽「8折券 / 免費體驗券 / 20元折價券 / 50元折價券」活動，還有現煮美食及咖啡甜點、異國零食和現場表演＋調酒飲品，18日當天9點開幕，地點在新竹市北區仁德街63號，邀市民來感受傳統市場新生活。

