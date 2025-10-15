為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    蒐羅50種雲林在地食材 全運會「英雄宴」35道佳餚迎賓

    2025/10/15 14:43 記者李文德／雲林報導
    全運會英雄宴集結雲林在地農產，製作35道佳餚，18日下午3點讓選手們品嘗。（記者李文德攝）

    全運會英雄宴集結雲林在地農產，製作35道佳餚,18日下午3點讓選手們品嘗。（記者李文德攝）

    2025全國運動會18日起在雲林縣登場，縣府為此籌辦「英雄宴」，由3名主廚團隊蒐羅50種雲林在地食材，製作35道佳餚，開幕日下午3點起將給1800名全台各地選手、教練以Buffet形式享用。縣府表示，盼透過味蕾讓全國運動好手品嘗雲林美好。

    農業處長魏勝德指出，雲林是農業大縣，農業產值高達948億，是全國第一，為迎接全國運動會，邀請林寶中、邱英洋、郭主義3名主廚團隊，特別嚴選20鄉鎮市在地農產品，耗時3個月研發共35道佳餚料理，包含蒲燒鰻魚珍珠米糕、絲瓜蛤蜊、麻油山藥杏鮑菇、酸菜慢燉鴨風味湯、古坑馥郁咖啡晶凍等。

    魏勝德指出，英雄宴將以Buffet形式舉行，地點就在虎尾高鐵特定區，18日下午3點起準時開宴，共計1800名全國選手、教練將到場享用，因此準備2000人份，100坪的場地有設置餐桌椅讓選手們可以坐下交流，取餐部分更是分為4區，讓選手們得以方便取用。

    邱英洋表示，此次英雄宴蒐羅了縣內50種在地食材，每一道都經過團隊試菜無數次才確定口味，如蒲燒鰻魚珍珠米糕，因為要符合各地選手的口味，因此在鹹甜之間需要取平衡，是此次最花心力的一道料理；郭主義表示，很多精彩佳餚都將展現雲林每處特色，也讓選手吃得好，才有力氣爭取金牌。

    雲林縣長張麗善表示，透過在地佳餚，讓選手們用味蕾體驗農漁大縣的魅力外，此次英雄宴35道料理中，更有現烤烏魚子、白鰻、車輪餅，讓選手們享用，讓大家感受雲林熱情。

    全運會英雄宴集結雲林在地農產，製作35道佳餚，18日下午3點讓選手們品嘗。（記者李文德攝）

    全運會英雄宴集結雲林在地農產，製作35道佳餚,18日下午3點讓選手們品嘗。（記者李文德攝）

    主廚團隊分享，為調整南北選手的口味，鰻魚米糕花了許多心力著墨。（記者李文德攝）

    主廚團隊分享，為調整南北選手的口味，鰻魚米糕花了許多心力著墨。（記者李文德攝）

    全運會英雄宴集結雲林在地農產，製作35道佳餚，18日下午3點讓選手們品嘗。（記者李文德攝）

    全運會英雄宴集結雲林在地農產，製作35道佳餚,18日下午3點讓選手們品嘗。（記者李文德攝）

