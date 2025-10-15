清寒男大生繳不出1萬8休學費墜樓亡 從小父母失蹤、外公外婆養大

台中朝陽科大李姓男大生，因家境清寒想要辦理休學先當兵，卻因繳不出1萬8千元無法休學，返家後悶悶不樂，隔天墜樓亡。（記者陳建志攝）

就讀台中市朝陽科技大學的李姓大二男學生，因家中清寒想要休學先當兵，先工作賺錢養家，９月底到校申辦休學，卻因繳不出1/3學費、約1萬8千元而無法休學，返家後悶悶不樂，隔天墜樓後不幸死亡；據了解，李生的身世堪憐，父母在他小時候就行蹤不明，與弟弟從小由外祖父母撫養長大，是中低收入戶，加上外公罹癌、外婆有風濕疾病，弟弟還半工半讀，才讓他萌生休學，未料發生憾事。

台中市社會局指出，李姓大學生在小時候，父母就行蹤不明，他與弟弟由外公、外婆撫養長大，是列冊的中低收入戶，外公罹患淋巴癌及鼻咽癌、左耳聽力受損，仍擔任保全工作養家；外婆的手指有類風濕關節炎，目前的社福補助包括租屋補助、外公領有勞保老年年金及中低老2.5倍生活津貼，外婆領有勞保老年年金及身障生活津貼，每月約有1萬多元補助。

請繼續往下閱讀...

李姓學生的弟弟目前就夜校，半工半讀，預計在12月到區公所擔任以工代賑，幫助持續工作、就學。

這名李姓學生的外公向市議員李天生投訴，孫子因家中經濟狀況不好，9月30日前往學校辦理休學，希望提早當兵，並在服役完後投入職場賺錢，不過校方刁難要求繳交1/3學費，約1萬8000元，因沒有錢繳納，無法辦理休學，心情沮喪，返家和阿嬤吐苦水，隔天跳樓輕生，死的十分冤枉，家屬無法接受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法