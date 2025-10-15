高雄餐廳麻辣香鍋夾出「黑色大木頭」 業者致歉、員工停職

高雄市衛生局昨天派人至該餐廳查察。（民眾提供）

高雄市衛生局昨（14）日接獲檢舉，指小港區某餐廳的麻辣炒鍋，竟有不明的「黑色大木頭」在鍋內；業者則坦承是店裡廚房使用的「木質食物夾」，是員工操作不慎滑入鍋中，已將涉事員工停職。

一名消費者日前於社群平台PO出一張照片，在她在小港區一家連鎖麻辣香鍋店外帶餐點，卻在裡面夾出一個奇怪的「黑色大木頭」，上面還沾著麻辣香鍋的調味料，讓她傻眼問說:「這到底是什麼鬼？這木頭吧！」、「誰在那邊說是中藥，我要瘋了！根本不會有正常人把這個東西給客人好嗎」。

高雄市衛生局昨天派人至該餐廳查察，現場檢視食材及成品未發現異物，烹煮器具完整無鬆脫，但業者坦承曾接獲消費者反應餐點內有異物，確為該店木質夾子鬆脫掉入所致，已更新汰換。將依《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對現場冷藏庫無溫度指示器、員工物品未專區放置、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

餐廳業者也於貼文下方回應說，經內部查證後確認，出現的物品為本店廚房日常使用的木質食物夾，因員工操作不慎導致夾具滑入鍋中，未即時察覺便誤將餐點出餐。此事件屬於重大操作疏失，深感抱歉，造成顧客用餐觀感不佳，致上最深的歉意，並主動與這位顧客聯繫，誠懇致歉並提出相對應補償方案。

業者表示，目前已將涉事員工停職檢討，並接受再教育訓練，餐廳也立即全面檢視出餐流程，增設雙重確認制度，後續更會加強內部衛生與安全稽核，確保類似事件不再發生。

