    首頁 > 生活

    丹娜絲引入西南氣流釀災 氣象署：台灣史上3大罕見紀錄

    2025/10/15 14:14 記者吳亮儀／台北報導
    丹娜絲後的西南氣流釀災，氣象署指出這創下台灣氣象史上3大罕見紀錄。（圖由氣象署提供）

    今年7月底，丹娜絲颱風過後引入西南氣流，導致0728西南氣流事件，對台南、嘉義等地造成極大災害，連續8天強降雨為台灣氣象史上寫下極為罕見的紀錄。氣象署指出，事件主要有3大特點，包括累積雨量多、降雨日數長、短延時強降雨劇烈且接連發生。

    氣象署指出，當時高雄多納林道在短短5天內累積2382.5毫米雨量。若依事件區分，以連續5日總降水量第1名測站的數值做排序，列入觀測史上以事件區分第3高紀錄，但颱風生成或登陸，降水量卻與2009年莫拉克颱風與2005年海棠颱風相當接近。

    第二是豪雨連續日數長，西南氣流連續多天為台灣帶來大量降雨，全台罕見地出現連續7天有測站日雨量超過200毫米，達到豪雨標準的情況，打破了由颱風寫下的歷史紀錄。

    第三是短延時強降雨劇烈且接連發生，這次西南氣流影響台灣的期間，中南部發生劇烈的短延時強降雨，且發生次數頻繁且集中。氣象署統計7月28日到8月4日之間，有37個測站小時降雨量大於40毫米，達到大雨標準的次數超過該測站1年的平均次數，其中台南關山測站、高雄小關山測站、屏東阿禮測站和雲林蔦松測站，在這段期間發生大雨的次數甚至大於年平均的2倍以上。

    氣象署說明，這場事件的發展，來自幾個氣象要素的配合。首先是低壓帶的位置，使得水氣持續被導入台灣上空；其次是台灣海峽的對流系統連續生成、移入本島，對流胞之間的交互作用加強了降雨頻率。

    另外，再加上地形鎖定效應出現，西南風與山脈走向一致，使得氣流在迎風面被迫抬升，進一步加劇特定區域的雨量累積，再加上先前幾個颱風的影響，也讓今年7月成為自1951年以來最濕的7月。

    氣象署說明，這場西南氣流降雨事件提醒，讓豪雨成災的不是只有颱風，水氣與地形條件也可能引發長時間、高強度的降雨，尤其在氣候變遷下需要進一步提升防災知識，持續精進預警系統，並在國土利用與空間規劃上納入更多風險評估，才能在極端氣候下保有韌性。

