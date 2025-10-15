為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    驚見黑冠麻鷺吃「鬆土小幫手」鼴鼠！ 拍攝者該不該救網友吵翻天

    2025/10/15 14:39 即時新聞／綜合報導
    一名網友昨日在網路上PO出一段黑冠麻鷺（俗稱大笨鳥、地瓜）捕食老鼠的影片，引發熱議。（取自Threads）

    一名網友昨日在網路上PO出一段黑冠麻鷺（俗稱大笨鳥、地瓜）捕食老鼠的影片，引發熱議。（取自Threads）

    食物鏈是大自然正常現象，一名網友昨日在網路上PO出一段黑冠麻鷺（俗稱大笨鳥、地瓜）捕食老鼠的影片，引發熱議。不少網友發現，影片中的「老鼠」，其實是被部分農民視為「鬆土小幫手」鼴鼠，於是大量網友質疑為何原PO不出手相助？但也有另一派網友力挺，認為原PO不出手破壞大自然原則，是正確的決定。

    原PO昨日在Threads上發文，並貼出黑冠麻鷺捕食鼴鼠的影片，只見該隻鼴鼠被黑冠麻鷺叼在口中，不斷掙扎，雖幾度掙脫落地，但都再度被黑冠麻鷺叼起，最後整隻被生吞下肚。

    據查，台灣鼴鼠並非保育類動物，是廣泛分布於低海拔山區、草原、竹林、果園等地的台灣特有亞種，由於是穴居的夜行性動物，大部分時間都在地下活動，民眾平日相對較少看到牠們出沒。鼴鼠可以幫助鬆土和控制昆蟲數量，被部分農民視為「鬆土小幫手」，不過牠們挖掘隧道時，可能也會對農作物造成破壞，也被另一部分農民厭惡。

    該影片PO出後，獲得了超過1.4萬次轉發，引起廣泛討論，留言區不少網友表示：「我看不懂你在幹嘛，不救是怎樣」、「欸，去吃害鼠啦，這個是可愛鼠欸」、「掘地鼠肯定要救」、「鼠鼠這麼可愛，我廉價的同情心肯定會去干涉食物鏈」。

    受到大量網友批評，原PO先在留言區表示：「我不知道牠到底能不能吃，所以我才沒有做干涉，很抱歉那些喜歡鼴鼠的你們。」但仍持續遭到質疑，他也忍不住回擊：「不要再說為什麼拍攝者不救了啦，下次你吃肉我就去你旁邊說為什麼要吃動物。」

    也有不少人支持原PO，留言表示：「拍攝者不救？對，不救才是對的」、「牠今天吃蟑螂你們還管嗎」、「那些說拍攝者不救的，誰會想要在吃午餐的時候突然跑來一個比你大隻的生物把你午餐拍到地上啊」、「到底是要救什麼？一年兩次繁殖，一次繁殖5-6隻，長年生活在地下所以才覺得稀少」、「這是自然法則」、「鼴鼠對農民來說就是害鼠啊」。

