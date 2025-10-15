為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆港海運快遞物流平台啟用 貨物通關安全快速

    2025/10/15 14:12 記者盧賢秀／基隆報導
    大型高畫素的X光儀可以為貨物安全把關。（記者盧賢秀攝）

    大型高畫素的X光儀可以為貨物安全把關。（記者盧賢秀攝）

    基隆港國際物流公司首座快遞的物流平台今天啟用，設有先進巨型的高畫質X光儀等，通檢一體，使貨物通關安全、快速，縮減3至5天的時程。

    基隆港每年處理超過百萬標準貨櫃及大量跨境貨物，近年海運快遞貨量逐年攀升，因應海運快遞改革，總量管制鬆綁以及跨境網購需求，基隆港國際物流公司設置首座海運快遞平台今天啟用，透過智能化管理、貨物追蹤與倉儲服務整合，使提升貨物安全與作業效率。

    市長謝國樑、議長童子瑋代表、立委及台灣港務公司、關務署等人員都出席開幕典禮。謝國樑表示，將全力支持港區建設，持續落實「東客西貨」，帶動基隆整體產業升級。

    基隆港國際物流股份有限公司董事長鄒博俊表示，創立這個平台就是希望改善海運快遞在通關繁瑣、成本的問題，打造一個專屬於基隆港的專業新平台，讓整理流程能夠更流暢、透明與公平。

    該公司為基隆第一家海運快遞X光通關作業專區，預估每年可處理超過8000個40呎貨櫃，希望能成為促進基隆港經濟的新動力，提高就業機會，未來將持續推動數位化、智能化及綠色物流，支持基隆港及城市產業發展。

    基隆港首座海運快遞物流平台剪綵啟用。（記者盧賢秀攝）

    基隆港首座海運快遞物流平台剪綵啟用。（記者盧賢秀攝）

    基隆港首座海運快遞物流平台啟用。（記者盧賢秀攝）

    基隆港首座海運快遞物流平台啟用。（記者盧賢秀攝）

