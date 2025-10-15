國家公園2026桌曆月曆預購開跑 山林、濕地與海洋美圖一次收

國家公園署表示，明年月曆及桌曆以「潤物細無聲」為主題，每個月份對應不同國家（自然）公園、海岸及濕地的時序特色，從春日雪霸曙光到冬季玉山銀雪，展現生態循環與四季更迭之美。（圖由國家公園署提供）

國家公園署每年都會推出富有台灣國家公園特色的月曆與桌曆，記錄自然之美，明年以「潤物細無聲」為主題，每個月份對應不同時序特色，從春日雪霸曙光到冬季玉山銀雪，展現四季更迭之美，「讓時間有風景，讓日常有自然！」即日起開放預購，預計11月15日起正式供貨。

國家公園署表示，明年月曆及桌曆以「潤物細無聲」為主題，以細膩的視角捕捉台灣自然界的柔韌生命力，每個月份對應不同國家（自然）公園、海岸及濕地的時序特色，從春日雪霸曙光到冬季玉山銀雪，展現生態循環與四季更迭之美；翻開月曆，彷彿置身流光溢彩的大自然，追隨水分子的蹤跡，化身雨霧、霜雪與潮汐，漫遊台灣的山川、濕地與海洋。

代表月份的字體更藏有驚喜！國家公園署表示，各月份字體融合如台灣朱雀、四角招潮蟹、黃喉貂、棋盤腳等代表性物種，各種鳥類、哺乳動物、濕地生物與花卉藏身其中，整套月曆不僅是日期記錄工具，更像一場多面向的自然旅程，感受國家公園無窮的魅力。

國家公園署指出，2026年「台灣國家公園月曆及桌曆」即日起開放預購，月曆每份售價為220元，桌曆每份定價為150元，民眾可至國家書店、五南文化廣場、三民書局等販賣通路購買，預計11月15日起正式供貨。

國家公園2026年月曆與桌曆即起開放民眾預購，預計11月15日起正式供貨。（圖由國家公園署提供）

