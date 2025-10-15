休學繳不出1萬8逼死清寒男大生 民代批學校冷酷無情

台中朝陽科大一名清寒李同學，想辦休學卻因繳不出1萬8千元學費走上絕路，台中市議員李天生批評學校太無情。（記者陳建志攝）

台中朝陽科大李姓大二男同學，因家中清寒想要休學先當兵，好早日工作賺錢養家，卻因9月30日前往學校辦休學，繳不出3分之1學費，約1萬8千元無法休學，返家後悶悶不樂，隔天跳樓輕生。台中市議員李天生批學校太冷酷無情，若能主動詢問「有何需要協助的地方」，就有機會挽救寶貴的生命。

校方表示，學校設有急難救助金，當天承辦窗口未發現異狀，李生也未表明經濟有困難，遺憾錯失協助機會。

這名李姓學生的阿公向市議員李天生投訴，孫子因家中經濟狀況不好，9月30日前往學校辦理休學，希望提早當兵，並在服役完後投入職場賺錢，不過校方刁難要求繳交3分之1學費，約1萬8千元，因沒有錢繳納，無法辦理休學，心情沮喪，返家和阿嬤告別後，隔天跳樓輕生，死的十分冤枉，家屬無法接受。

李天生表示，為了區區1萬8千元，逼李同學走上絕路讓人心痛，質疑學校太冷酷無情，強調1年級時就因經常要打工賺取生活費而曠課，也曾經申請學雜費減免，學校應該知道他的家中經濟狀況，當天來申請休學，如果能主動詢問「是什麼原因要休學？」、「有沒有學校可以幫忙的地方？」，相信就有機會接住這個學生，事後才說有那些協助機制都太慢了。

朝陽科大校方表示，李同學9月30日到學校辦理休學，當時承辦窗口並未察覺有任何異狀，李生也未提出個人有經濟困難，遺憾錯失協助機會。強調這學期註冊繳費截止日為9月8日，學生若在9月15日前辦休學，就不用繳任何費用，但因開學後才辦理休學，所繳納金額完全依教育部專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理，並非校方額外收取。

校方表示，針對無力繳交學雜費的學生，學校設有急難扶助金可協助，另外，針對經濟不利學子，也能申請學雜費減免、學雜費分期，或是能透過助學貸款及請領學校的生活助學金等管道得到協助，本案是因學生都未告知有何困難需要協助，這學期也未提出中低收入戶學雜費減免申請，才會發生這樣的憾事，未來將督促業務承辦單位，針對辦理休退學學生，主動詢問並關心，避免憾事發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

