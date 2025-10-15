竹市香山鹽港溪10.4公里自行車道啟用 串聯17公里自行車道

新竹市香山區鹽港溪10.4公里自行車道啟用，可串聯17公里自行車道，讓遊客感受自然環境與客庄風情。（記者洪美秀攝）

由中央客委會補助投入5335萬元設置的新竹市香山鹽港溪自行車道，今天在風火輪公園舉行啟用典禮，全長10.4公里的鹽港溪自行車道，可串聯17公里海岸線、香山在地社區與客庄聚落，提供香山居民一處休閒的好場所，也讓遊客可體驗感受竹市客庄農村風光。

市府表示，鹽港溪流域自行車道全長約10.4公里，沿線規劃休憩點、修繕涼亭與社區環境改善設施，適合親子、長輩及遊客親近自然。此次自行車道工程串聯「河—海—山」景觀，展現香山獨特的自然風貌與客庄文化，邀市民來騎自行車，享受低碳、友善的休閒旅遊。鹽港溪自行車道，從17公里海岸線的自行車道延伸到香山，沿途結合客庄文化及風火輪公園，將成為新的觀光休憩旅遊景點。

客委會副主委范佐銘表示，鹽港溪流域自行車道及環境改善工程完工後，可串聯17公里海岸線與香山客庄聚落，未來民眾不僅可沿途欣賞海岸線的美麗風景與自然生態，更能騎行進入客庄體驗濃厚人文風情，感受香山的文化底蘊與地方魅力，邀請全台民眾來香山鹽港溪體驗自然與文化的客庄小旅行。

市府表示，此自行車道工程包含白雲橋設置牽引道銜接17公里海岸線；且設風火輪公園提供親子活動空間；也打造南隘烏崁板岩公園休憩區；並修繕八股排水與涼亭，結合沿途的自然環境。同時在風火輪公園新設YouBike站點，讓香山區站點增到20座；且將引進100台電輔自行車，讓市民與遊客方便串聯各大景點與交通節點。

新竹市香山區鹽港溪10.4公里自行車道啟用，可串聯17公里自行車道，除設置新的YouBike站點，也引進100台電輔自行車。（記者洪美秀攝）

新竹市香山區鹽港溪10.4公里自行車道啟用，可串聯17公里自行車道，除設置新的YouBike站點，也引進100台電輔自行車。（記者洪美秀攝）

