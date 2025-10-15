花縣府否定垂直撤離 新北：評估災害情境、因地制宜

對於花蓮縣政府發文中央，建議取消「垂直避難」，新北市副市長朱惕之表示，沒有一種避難方式好或不好，必須依照當時的情境和客觀條件評估。（記者賴筱桐攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，花蓮縣府發文中央，指垂直避難有一定的風險，建議取消。新北市副市長朱惕之表示，預防性疏散撤離就是離開危險的區域，前往安全的地方，任何避難方式沒有好或不好，重點在於必須依照當時的環境、資源及客觀條件評估，選擇最合適的做法，把災害減到最小。

朱惕之說，過去新北市面臨颱風等災害，一般採取作法是預防性撤離，直接離開危險的區域，到另一處安全的地點，以最快的速度避免災難。但是現在氣候變遷，加上許多複合式的新型態災害發生，有時候應變的時間很短，如何爭取在最短的時間之內有效避災，把傷害減到最低，未來須研議精進作為。

請繼續往下閱讀...

朱惕之表示，他不清楚當時花蓮縣府和中央是在何種情境下評估採用「垂直撤離」方式，無法評論，但是沒有一種避難模式是絕對好或不好，必須因應災害發生時的情境或各項條件，研擬最適合的做法，執行關鍵在於「離開可能發生災害的危險區域，前往安全的地方」。

朱惕之說，每種災害狀況不同，避難方式應該彈性、滾動調整，評估條件包括預警時間有多少？從災害發生到撤離時間有多少？有多少人力和資源可以執行？這些客觀條件都會影響避難方式，例如防空警報發布之後，移動到地下的防空避難室，算不算是「垂直撤離」？這可能是當下最快、影響最小的方式。

他強調，因應不同災難有不同的避難方式，沒有好壞標準，如果預知這場災難會造成嚴重後果，該全面撤離就要全面撤離，重點是時間夠不夠，而非拘泥於撤離形式，第一線指揮官面臨當下情境，要務實評估現有的資源、人力、時間等客觀條件，選擇衝擊最小、把傷害減到最低的處理方式，因地制宜、滾動式修正。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法