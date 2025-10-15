徐榛蔚何時會見災民？ 縣府無明確答案：讓第一線人員專心做事

陳建村以族語哽咽答覆原民團體一再追問的安置及重建問題。（記者洪臣宏攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖救災復原如火如荼，且正備戰準「風神」颱風，花蓮縣長徐榛蔚卻幾乎神隱，媒體今（15）日詢問縣府她何時與災民見面，花蓮縣政府行研處長陳建村沒有給明確答案，反而要大家給第一線人員專心做事時間。

偏鄉教師、光復受災戶劉哲瑋14日深夜在臉書貼出圖文，指縣長徐榛蔚是總指揮官，結果她日前跑去吉安鄉參加法會，相比之下，中央應變中心總協調官季連成則是持續召開救災協調會。劉哲瑋也質疑，「難道參加法會比較重要？」

請繼續往下閱讀...

中央協調應變中心前進協調所今天記者會上，媒體詢問徐榛蔚何時公開現身？陳建村表示，前進協調所容納了許多部會，也包括花蓮前進指揮所，非常多平台有包括救災、復原重建各種資訊，中央跟地方也都有相關座談會蒐集意見，重點是這些意見需要進行分析轉成政策、行動，他認為，應讓所有第一線工作人員專心做這些事。

媒體追問既然9月23日已經有過疏散撤離經驗，為何要再次調查名單，陳建村答覆，0923目前有非常多權責單位正進行調查，指定花蓮縣政府要說明非常多問題，且提供非常多佐證文件，包括各機關間的互相通知及應變作為，程序正進行中。

原住民團體當場以族語抨擊花蓮縣政府救災作為，陳建村以族語哽咽回應，最後強調「我們是在一起的」，他表示，他是基督徒，知道該做的事，中央原民會、花蓮縣原民處都在部落第一現場，回顧921地震、莫拉克風災重建委員會，在場資深公務人員都曾參加過，這是一條漫長的路，留下非常多報告書跟研究，他認為，關於原民部落要有文化敏感度，希望有「離災不離鄉、離災不離村」規劃。

花蓮縣光復鄉救災復原如火如荼，卻鮮少見到縣長身影。（記者洪臣宏攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法