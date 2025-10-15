標語超人再現！公館天橋「選錯人廢圓環塞不完」 獲通勤族共鳴

今（15）日上午，公館天橋出現寫著「選對人演唱會辦不完，選錯人廢圓環塞不完」的新標語，掀起網友們熱烈討論。（照片由網友「Francie Pang」授權提供）

自台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，衍生許多交通亂象，引發通勤族怨聲載道。目前民眾除了持續在各大社群平台交流回報各路段的塞車情況，還多次游擊式張貼標語抗議，今（15）日上午，公館水源市場前天橋出現寫著「選錯人廢圓環塞不完」等內容的新標語，掀起網友們熱烈討論。

網友「Francie Pang」於今日上午9點左右，先是在社群平台Threads分享從公館地下道填平工程結束後，自己搭公車從師大分部站至公館站途中的塞車實況紀錄，緊接著又PO出一張照片，只見公館水源市場前天橋再次出現一面抗議標語，上面寫著「選對人演唱會辦不完，選錯人廢圓環塞不完」，讓她直呼，「感謝標語超人，有跟上時事。」

請繼續往下閱讀...

畫面一出，吸引不少網友朝聖與留言，「換超多都超有梗 」、「乖唷你們只是在等紅燈」、「天龍人的選擇好好完（蛋）」、「選對人看粉紅燈，選錯人等紅綠燈」、「俗語有云：歹運得龍眼，好運得時中」、「什麼都沒有的新竹人都想去打個卡了XD」、「讓我想到中國的四通橋，只是在中國被稱作勇士；在台灣想掛就掛」、「蔣萬安卸任倒數計時器已啟動，但台北市民的塞車計時器會繼續下去」。

也有一些力挺北市、瞧不起在北部以外縣市舉辦演唱會的酸民，語帶不屑留言嘲諷，「每天騷擾警察和清潔隊員」、「臺北演唱會比高雄多耶，就某些人去高雄，就以為高雄演唱會比台北（多）真是笑死人了」、「台北2025年上半年辦的演唱會場數是高雄的好幾倍好嗎？青鳥到底是要多自卑可憐只能拿演唱會說嘴」。

另外，有其他看到相同標語的網友留言回報，這個標語大約在9點半左右，就被相關單位強制清除。據了解，先前民眾為了向台北市政府抗議公館圓環拆除及填平地下道工程，曾在天橋張貼「你只是在等紅燈」、「萬安已為四川鋪好新北市長之路」、「萬安做到了施工奇蹟，拆比不拆還順暢」等標語，事後皆被環境保護局派人清除。

相關新聞請見：

公館拆圓環 民貼標語游擊式抗議

公館天橋「感謝蔣市府提早完工讓大家塞在路上」掀網共鳴：感謝標語超人

市府拆了再貼！「守環」民眾打游擊戰 新上架「萬安已為四川鋪好新北市長之路」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法