讓夢想高飛！安得烈「培鷹獎」助清寒學子展翅築夢

安得烈慈善協會長期支持鄭同學（左1），他因父母健康不佳比他人早熟，如今在安得烈獎助學金的支持下，他無後顧之憂專注學業，今年更以希望入學錄取台灣大學醫學系。（安得烈提供）

許多孩子有才華潛力卻因經濟困難無法獲得學習資源，安得烈慈善協會2017年起設「培鷹獎（助）學金」，今年獎助167名家境清寒但學業優異者，從國小到研究生，為其求學與夢想注入堅定力量。

安得烈執行長羅紹和表示，盼藉培鷹獎的支持，讓孩子們在逆境中仍能懷抱希望、堅持前行，「教育不僅能改變個人的命運，更能讓他們成為回饋社會、照亮他人的力量。」

今年獲獎的林同學就讀台科大化學系大三、同時修習光電工程學士學位學程，他父親因病喪失工作能力，龐大的醫療開銷使家庭陷入困境。儘管生活艱難，他始終相信唯有學習能改變未來，他說：「逆境不是阻礙，而是磨礪我成長的養分。」，他不僅在學業表現優異，更積極參與校園服務，以實際行動回饋社會。

另名楊同學則自2017年國中起即獲安得烈獎助學金的支持，多年來，他在困境中展現堅毅與不放棄的精神，升大學以多益925分的成績取得金色證書，展現出卓越的語言能力。目前準備報考電信相關研究所。他說：「這份獎助不只是經濟上的幫助，更是信念的力量，讓我相信自己能夠堅持到底。」

鄭同學自國中起便接受安得烈食物箱的照顧，父母長期健康不佳，他比同齡人更早懂得責任與感恩。他說：「看著父母為生活努力，我立志要成為能幫助他人的醫師。」在安得烈獎助學金的支持下，他無後顧之憂地專注學業，今年更以希望入學錄取台灣大學醫學系。

安得烈邀請大眾加入「培鷹計畫」，攜手幫助更多清寒學子，在愛中築夢、向上飛翔。相關資訊可至協會官網或洽詢服務專線 （02）2290-2248。

安得烈慈善協會執行長羅紹和希望，藉由獎（助）學金的支持，讓孩子們在逆境仍能懷抱希望、堅持前行。（安得烈提供）

