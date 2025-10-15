弘道首創老教室「孟婆體驗」 喝下一口湯走進失智世界

弘道老人福利基金會「老教室」引進日本教材，推出「孟婆體驗」，藉由卡牌推理來練習換位思考，讓參與者一步步理解失智者的日常挑戰。（記者吳柏軒攝）

為了翻轉社會大眾對失智症的刻板印象，弘道老人福利基金會打造「老教室」品牌，繼彭祖體驗、鐵拐體驗後，再度引進日本教材，今（15日）推出「孟婆體驗」全新課程，結合台灣文化，讓參與學員喝下一口湯，化身旅人走進失智世界，探訪無臉族村落、結帳高牆等，感受失憶及錯亂，進而同理並理解失智。

弘道副執行長張瑋芩表示，孟婆體驗不是要模擬痛苦，而是透過旅行、推理加對話打造沉浸式學習，透過卡牌推理達到換位思考，讓參與者一步步理解失智者的日常挑戰，學會理解與耐心回應，最終看見的不只是症狀，而是人。

老教室組長徐昊平表示，傳說喝下孟婆湯就會忘記前塵，就像失智者逐漸失去記憶一般，課程讓參與者喝下一口湯，轉換身分成為旅者，以第一視角出發，隨著影片與故事引導，搭上神秘巴士一路探訪無臉族村落、結帳高牆、時間宮殿、衣袖隧道等奇幻景點，親身感受失智者在記憶喪失、感官失調、時間錯落與經驗混淆下的世界。

而認知功能障礙卡，也可推敲失智症行為背後的原因，徐昊平舉例，為什麼長輩抗拒洗澡、不去廁所，或是不再認得家人？如不認得妻子可能就來自臉孔辨識障礙，也可能是時間錯亂或經驗混淆，希望透過孟婆體驗，讓學員理解並學習更友善的互動，如家族相簿可幫助連結臉孔與名字等。

弘道團隊設計課程時也發現許多真實故事，如有位老師發現母親短短1週每天都買一模一樣的麵包，懷疑罹患失智，但父親僅以「只是老了」否認病情，痛罵老師不孝等，直到1、2年後母親病情惡化，經常懷疑父親偷錢，才就醫診斷為中度阿茲海默症，醫師直言若及早治療、退化速度不會這麼快；也有台中3姊妹的父母雙雙罹患失智，她們負擔沉重又怕家族遺傳，便成立｢失智照顧專款｣提早準備。

弘道老人福利基金會「老教室」推出「孟婆體驗」課程，學員要化身旅人喝下一口孟婆湯，一路探訪無臉村、時間宮殿等，親自感受記憶喪失、感官失調等世界，進而互動同理。（記者吳柏軒攝）

弘道老人福利基金會打造「老教室」品牌，引進日本教材推出「孟婆體驗」全新課程，盼建立正確認知，破除失智刻板印象，讓同理心落實。（記者吳柏軒攝）

