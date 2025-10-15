「2025高雄鹹酥雞嘉年華」強勢回歸 65攤炸物美食同場競技

高雄鹹酥雞嘉年華今年已邁入第5屆，去年吸引10萬人次。（觀光局提供）

「2025高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日在大遠百追夢廣場熱情開炸，今年網羅歷屆人氣名店與得獎品牌共65家，是歷年最多，觀光局今（15日）也公布參展店家名單，歡迎全台民眾來高雄體驗邪惡美食的魅力!

高雄市觀光局長高閔琳表示，「高雄鹹酥雞嘉年華」邁入第5屆，已成為全台最具代表性的炸物盛會，今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結全台65攤炸物美食與人氣飲品同場競技，各家名店在炸工火候、獨門醬料與創意食材上大顯身手，角逐「年度炸物之王」最高榮耀。現場除設有素食炸物專區，還有消暑飲品、特色調酒、音樂表演、親子互動與人氣票選等活動。

高雄市觀光局今（15）日率先公布參展店家名單，包含圓山飯店、福容飯店、H2O水京棧國際酒店京悅軒等飯店品牌推出期間限定炸物；「宏裕行」、「魷嫩有蝦炸海鮮」主打創意海味；經典台式炸物則有高雄在地「丸山鹹酥雞」、「尻雞實驗室」、「御興炸雞」等。

去年奪下「最佳人氣獎」的「曾佳小廚」也再度挑戰寶座，外縣市品牌如「金生炸鷄排」、「呷碗公-風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」、台中「洪家回春堂」及「巷口炸雞專門店」等，將齊聚高雄炸出最道地的台味競技。

異國風味炸物部分，包含美式「吮指王」、韓式「起家雞」、港味「炸記」，及日式「帰拉麵KAERI」推出限定唐揚雞，還有泰式、法式等異國炸物應有盡有。另有5家蔬食品牌參與，包括「杦月初。植感食光」、「感情所在」、「菇吉菇吉蔬食炸物串」、「萬德福蔬食新風潮」及「炸遍五甲」，讓蔬食族群也能放心開吃。

、「2025高雄鹹酥雞嘉年華」集結韓式、美式、港式等各國炸物。（觀光局提供）

鹹酥雞搭配飲品，美味加倍。（觀光局提供）

