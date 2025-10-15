為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「2025高雄鹹酥雞嘉年華」強勢回歸 65攤炸物美食同場競技

    2025/10/15 12:48 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄鹹酥雞嘉年華今年已邁入第5屆，去年吸引10萬人次。（觀光局提供）

    高雄鹹酥雞嘉年華今年已邁入第5屆，去年吸引10萬人次。（觀光局提供）

    「2025高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日在大遠百追夢廣場熱情開炸，今年網羅歷屆人氣名店與得獎品牌共65家，是歷年最多，觀光局今（15日）也公布參展店家名單，歡迎全台民眾來高雄體驗邪惡美食的魅力!

    高雄市觀光局長高閔琳表示，「高雄鹹酥雞嘉年華」邁入第5屆，已成為全台最具代表性的炸物盛會，今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，集結全台65攤炸物美食與人氣飲品同場競技，各家名店在炸工火候、獨門醬料與創意食材上大顯身手，角逐「年度炸物之王」最高榮耀。現場除設有素食炸物專區，還有消暑飲品、特色調酒、音樂表演、親子互動與人氣票選等活動。

    高雄市觀光局今（15）日率先公布參展店家名單，包含圓山飯店、福容飯店、H2O水京棧國際酒店京悅軒等飯店品牌推出期間限定炸物；「宏裕行」、「魷嫩有蝦炸海鮮」主打創意海味；經典台式炸物則有高雄在地「丸山鹹酥雞」、「尻雞實驗室」、「御興炸雞」等。

    去年奪下「最佳人氣獎」的「曾佳小廚」也再度挑戰寶座，外縣市品牌如「金生炸鷄排」、「呷碗公-風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」、台中「洪家回春堂」及「巷口炸雞專門店」等，將齊聚高雄炸出最道地的台味競技。

    異國風味炸物部分，包含美式「吮指王」、韓式「起家雞」、港味「炸記」，及日式「帰拉麵KAERI」推出限定唐揚雞，還有泰式、法式等異國炸物應有盡有。另有5家蔬食品牌參與，包括「杦月初。植感食光」、「感情所在」、「菇吉菇吉蔬食炸物串」、「萬德福蔬食新風潮」及「炸遍五甲」，讓蔬食族群也能放心開吃。

    、「2025高雄鹹酥雞嘉年華」集結韓式、美式、港式等各國炸物。（觀光局提供）

    、「2025高雄鹹酥雞嘉年華」集結韓式、美式、港式等各國炸物。（觀光局提供）

    鹹酥雞搭配飲品，美味加倍。（觀光局提供）

    鹹酥雞搭配飲品，美味加倍。（觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播