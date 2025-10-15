為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南科考古館6週年館慶+台灣文化日 10/17-19免費入館

    2025/10/15 12:33 記者劉婉君／台南報導
    「史前小陶器盆栽 DIY」活動，民眾可繪製陶罐紋飾、種植多肉植物。（南科考古館提供）

    國立台灣史前文化博物館南科考古館18、19日將舉辦6週年館慶活動「史前食代-那食 那掘 較知味」，結合當期特展《發現第一人》，帶領民眾探索史前飲食文化及永續生活的智慧。響應10月17日台灣文化日及館慶，17日至19日3天，開放民眾免費入館同慶。

    南科考古館6週年館慶以永續飲食及母語為核心，規劃闖關遊戲、史前食代市集與親子活動，將史前飲食與現代永續行動連結。館內的「食力大挑戰」闖關遊戲共有12道關卡，包括碳化種子辨識、灰坑觀察及海洋保育議題，南市跨博物館合作的「驚奇博物館行動列車」也帶來特色課程。完成集章任務將可兌換紀念禮，18日贈送「史前食代野餐餐盒組」，19 日贈「史前食代帆布袋」。

    另外還有「聽故事 × 玩手作」及「史前小陶器盆栽 DIY」，將由繪本老師以台灣台語講述《我的爸爸是白衣天使》、《河馬媽媽分鬆餅》等故事。

    市集將聚集40家小農、手作與文創攤商，並有水管阿民、魔術秀、氣球秀與泡泡秀等表演，凡以台灣台語點餐並說出活動名稱「史前食代－那食 那掘 較知味」，即可享店家專屬優惠。活動期間現場全面不提供1次性餐具，希望讓台灣台語、音樂與綠色生活，交織成熱鬧的假日風景。

    活動期間設有接駁專車，自南科及善化火車站出發，上午10時至下午6時往返運行，中午12時至1時暫停行駛，南科火車站約每20分鐘1班，善化火車站約每30分鐘1班。

    南科考古館6週年館慶，10月18、19日開放民眾免費入館，並規劃闖關活動。（南科考古館提供）

    南科考古館6週年館慶，將舉辦市集及闖關活動等。（南科考古館提供）

