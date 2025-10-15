1歲身障童無法搭無兒童座椅復康巴士 中市社會局：1個月研擬方案

多位民進黨議員批復康巴士預約不到。（記者蘇金鳳攝）

台中市復康巴士是六都唯一免費，預約踴躍，民進黨議員謝家宜提出質疑，台中市復康巴士不但服務量一年95萬趟次，如此高的服務量竟只有增加到285輛，造成一年有2萬多次預約失敗；甚至接到家長陳情，一位1歲3個月身障兒以復康巴士無兒童座椅且不能上推車而無法搭復康巴士，市長盧秀燕自稱市長媽媽，這是社會局該有態度嗎。

副市長賴淑惠表示，會在10天內進行檢討；社會局長廖靜芝表示，會在一個月研議設兒童安全座椅及娃娃推車可上車。

議員謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠及蔡耀頡今天市議會對復康巴士預約一年有高達2萬趟次預約不到，量能不足的問題提出質疑。

謝家宜表示，根據審計部台中市審計處指出，台中市約有13.6萬名身心障礙者，近3年增加約6000人，復康巴士使用需求迅速成長，從2022年約79萬趟次成長至2024年約95萬趟次，但是2024年有21884人次、2025年至9月底也有13707人次預約不到。

謝家宜強調，台中市復康巴士服務趟次是六都最高，但台中市復康巴士車輛近3年卻僅增加9輛，相較於新北市將近500輛、台北市約328輛，台中市僅285輛復康巴士卻要服務95萬趟次，不但民眾難以預約，也加重駕駛的負擔。

她更指出，有一家長跟她陳情，她的1歲3個月身障兒時常要到醫院，但是復康巴士以無兒童安全座椅，而推車也不能推上車而讓她無法搭乘復康巴士，也無力時常搭計程車，只好向她陳情，並批盧秀燕自稱是市長媽媽，社會局的態度有問題，要求社會局要通案提出改善方法。

蔡耀頡則批，市府復康巴士的預約無法更多元，一年台中市載運量如此多，卻無法優化，根本是不能苦民所苦；廖靜芝表示，一個月研擬。

