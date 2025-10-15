男大生繳不出1萬8學費輕生 教育部：學校橫向聯繫沒做好致漏接學生

針對有經濟困難學生，教育部要求各學校應持續關注。（資料照）

台中朝陽科大1名男大生疑因繳不出學費跳樓輕生，教育部今天回應，該生上學期曾申請學雜費減免，導師也有關心學生情況，學生未提需要協助，而學校在橫向聯繫也沒做好，致漏接學生，教育部會要求各校注意是否有學生需要協助的情況。

該名男大生因家境不佳，想休學幫助家計，學校告知必須先繳交3分之1、約1.8萬元學費才能休學，疑因無法繳交，隔天他就跳樓輕生。

教育部技職司長楊玉惠說明，該學生已經過了註冊日沒註冊，學校通知學生註冊，但學生表明要休學，不過休學必須先註冊才能再辦休學，不然沒學籍會被退學，學生當時回應願意註冊，但還是會辦理休學。而因為時間點已經開學，依照學雜費收取辦法，要先繳3分之1學雜費，導師有關心學生情況、是否需要協助，但學生也沒有提出經濟上需要幫助。

楊玉惠指出，註冊與否是教務處管理，是否具低收入戶或中低收入戶身分是學務處主管，理論上學校應該主動發現該生上學期就有中低收入戶學雜費減免情況，假如教務處知道上學期有辦理就學減免，屬於經濟需要協助學生，就應該主動協助他，不該直接提出繳費單，這個環節確實沒有做好。校方也認為橫向聯繫沒有做好，漏接了學生，心裡很不捨。

楊玉惠提到，教育部當下就立刻向學校表達，盼學校亡羊補牢，不要再有第二個因為橫向聯繫所發生憾事，但也呼籲此時不應該再苛責處室同仁，大家都很難過。楊玉惠強調，學校對於已經有申請就學減免學生，必須持續關注，並非學生這學期沒申請就不需要協助，教育部後續也會明確向各校要求注意學生需要協助的問題。

