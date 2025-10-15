為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    瀕危原生植物復育 林保署宜蘭分署建立一條龍保育模式

    2025/10/15 13:24 記者江志雄／宜蘭報導
    冬山鄉松樹門湧泉的「石龍尾」，被林保署宜蘭分署列入重點保育的瀕危植物。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    冬山鄉松樹門湧泉的「石龍尾」，被林保署宜蘭分署列入重點保育的瀕危植物。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    國內許多原生植物因棲地遭破壞面臨生存危機，林業及自然保育署宜蘭分署建立具保育急迫性植物清單，作為後續復育重要依據，並以實際行動投入棲地營造，其中冬山鄉松樹門湧泉的「石龍尾」就被列入重點保育的瀕危植物。

    林保署宜蘭分署今天（15日）發布新聞稿指出，為了深化台灣北區與東北區國土生態綠色網絡軸帶瀕危植物保育工作，昨天召開瀕危植物指認與保育推動平台會議，邀集專家學者、民間團體檢視宜蘭分署轄區保育軸帶植物名錄，研商具保育急迫性植物的後續復育策略。

    棲地營造方面，冬山鄉松樹門湧泉是列入紅皮書瀕危植物「石龍尾」重要生育地，林保署宜蘭分署監測發現，湧泉池水質近幾年來優養化，大量藻類孳生導致水域溶氧量下降，光照明顯不足，生存空間受到壓縮，今年5月偕同社區志工打撈水底藻類，共同整理水域，改善「石龍尾」的生長環境。

    林保署宜蘭分署將以轄區苗圃作為瀕危陸域植物復育基地，再尋求社區志工協助，建立棲地營造到社區參與的一條龍保育模式。宜蘭分署自然保育科長劉啟斌說，宜蘭縣不少農田灌溉水池適合原生植物生長，林保署希望在此建立保種及庇護基地，為瀕危植物保育注入一線生機。

    瀕危植物指認與保育推動平台會議，研商具保育急迫性植物的後續復育策略。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    瀕危植物指認與保育推動平台會議，研商具保育急迫性植物的後續復育策略。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林保署宜蘭分署今年5月偕同社區志工投入松樹門湧泉棲地營造工作。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林保署宜蘭分署今年5月偕同社區志工投入松樹門湧泉棲地營造工作。（圖由林保署宜蘭分署提供）

