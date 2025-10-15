全國首座「超級堤防」釀光復洪災？水利署：馬太鞍溪南岸也要蓋

馬太鞍溪堰塞湖潰流，北岸超級大堤阻擋大部分洪水，不過仍發生堤頂溢流，造成後方防汛道路變成河道，從遺留的水線看溢淹高度有1公尺。（記者花孟璟攝）

花蓮縣馬太鞍溪上月堰塞湖溢流，衝向北岸鳳林中心埔的大部分洪水被早年興建的「超級堤防」阻擋，卻也被災民質疑，正因這條大堤，才讓洪水全都到南岸的光復鄉！對此，水利署強調，將在南岸光復鄉也蓋超級堤防，做到相同保護，並強調「堤防不會有缺口」，讓居民長治久安。

馬太鞍溪北岸的鳳林鎮30多年前就由「台灣省政府新生地開發處」興建全國第一條「超級堤防」，南岸光復鄉災民痛陳，馬太鞍溪北岸的超級大堤「到底保護了誰」？因為萬榮工業區根本就沒實現，環保科技園區也閒置！認為超級大堤不是解方，「水要有地方走」，建議直接拆北岸堤防、拿沒有人的工業區當滯洪池！

請繼續往下閱讀...

對此水利署指出，北岸超級堤防「萬榮堤」有其歷史淵源，過去因為鳳林鎮有工業區計畫因此有設施，現在堤防後方已經有居民在這片新生地耕作，不能說拆就拆。

水利署強調，馬太鞍溪南岸即將規劃興建的超級大堤，規格將與北岸堤防相同，做到一樣的保護，同樣是高度5公尺、堤頂寬度50公尺，規劃在這一帶有淹水過的土地（佛祖街靠近堤防）由中央協議價購或徵收，將來會在堤防旁邊設置約150公尺至200公尺寬的洪氾區，後方多蓋一道矮堤，假如大水溢淹超過大堤，可由矮堤將水引導至花蓮溪。

水利署指出，超級大堤預計今年12月底前完成初步規劃，水利署也會到部落社區報告、與居民充分交換意見，獲得民眾認同後才會施工，超級大堤工程最快預計2027年底完成。

水利署也指出，光靠超級大堤可能不夠，目前優先濬深中間水道，將河流中心挖寬、挖深為100公尺寬的深槽流路，目前已完成2600公尺的中間深槽銜接到馬太鞍溪與花蓮溪匯流口，堤防前也會培厚土，讓水流路盡量保持中間，減少堤防沖刷。

「疏濬分為3階段！」水利署說明後續規劃及目標，預計今年12月底前完成馬太鞍溪疏濬100萬立方公尺、明年4月底前再加200萬立方公尺，至年底再加300萬立方公尺，共計600萬立方公尺。

針對鳳林鎮山興部落居民反映，堤防遭沖破100公尺，水利署說明，因為下游河床淤積，造成大水時包括光復溪、馬佛溪等都造成不同程度倒灌及淤積，目前先將花蓮溪匯流口的河床降低後，就會清理麗太溪、光復溪等溪流，一旦有豪大雨會先出動移動式抽水機，水利署也為此加大疏濬力度，目前已經有7個疏濬標案辦理中，馬太鞍溪南岸新的臨時堤防預計下月7日開標，希望明年7月完成；至於鳳林鎮山興里堤防破口的部分，將立即請包商修補破堤。

馬太鞍溪北岸萬榮堤是全台灣第一條超級大堤，堤防高度5公尺、堤頂寬度50公尺。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪北岸萬榮堤是全台灣第一條超級大堤，堤防高度5公尺、堤頂寬度50公尺。（記者花孟璟攝）

水利署在馬太鞍溪疏濬進行河流中心濬深、加寬，創造深槽流路。（記者花孟璟攝）

水利署在馬太鞍溪疏濬進行河流中心濬深、加寬，創造深槽流路。（記者花孟璟攝）

水利署加強馬太鞍溪疏濬。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪疏濬區域範圍，今年12月底前完成馬太鞍溪疏濬100萬立方公尺。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法