藍碳為淨零排放關鍵 管碧玲：讓海洋成為氣候變遷解方

為實現我國2050年淨零排放目標，藍碳作為自然碳匯的重要來源，已成為國家淨零轉型策略中的關鍵一環；海洋委員會主任委員管碧玲表示，藍碳生態系統不僅高效吸存碳，還能保護海岸線、支撐漁業、孕育生物多樣性，今年7月「海草復育與紅樹林植林方法學」已正式通過環境部審議委員會核定，未來將強化跨部會整合，開創投資潛力、實現淨零目標。

海委會於今日舉辦「亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研討營」，匯聚共40個國家、國際非政府組織、企業、學術及國際認證機構等代表，以「藍碳科學與政策整合、藍碳市場與定價機制、社會包容與性別參與」為主軸交流討論。

管碧玲致詞時表示，亞太地區有超過一半人口居住在沿海地區，海洋健康不僅關乎環境，更關乎社會與經濟韌性，當全球面臨日益嚴峻的氣候挑戰，就需要回到自然環境中找到解方，而藍碳生態系正是最具有潛力的答案之一，其不僅能高效吸存碳，還能保護海岸線、支撐漁業、孕育生物多樣性。

管碧玲指出，海委會推動藍碳作為台灣2050淨零戰略中「自然碳匯」的重要一環，這項願景也呼應《2050國家海洋政策白皮書》中所昭示的方向—「讓海洋成為氣候變遷解方」的重要政策轉折；今年7月「海草復育與紅樹林植林方法學」已正式通過環境部審議委員會核定，展現台灣將科學成果轉化為政策的能力，並強調，短期5年一定要有行動計畫，不允許政策空洞化。

海委會國際發展處處長李珊瑩表示，藍碳生態系統包括：紅樹林、海草及鹽沼，其碳儲存速度比熱帶雨林快4倍，但卻受到人類壓力、氣候變遷、政策和市場缺口威脅。

李珊瑩指出，「亞太區域藍碳政策的初步報告」發現，目前缺乏標準化量測，各國使用不同專案不同方法；再者，相關部門缺乏協調，導致政策不一致、責任不明確；第三是市場機制不夠健全，藍碳規模不夠、成本高，缺乏定價機制，難以創造經濟；最後，婦女、原住民和當地社區在復原過程中扮演關鍵作用，但並未被納入決策，降低長期永續性。

李珊瑩指出，因此短期目標將專注於能力建設，包括：知識共享、培養MRV技能及擴大試點計畫；中期計畫則著重於政策協調，將藍碳納入國家自主貢獻（NDC），促進公私夥伴關係；長期目標為亞太經濟合作會議（APEC）建立一致性的MRV標準跟跨經濟體合作，開創投資潛力，也能實現淨零目標。

管碧玲強調，「藍碳不只是減碳的工具，更是一座橋樑，連結氣候行動與氣候海洋治理、環境誠信與經濟契機，更連結地方守護與區域合作的共同責任。」未來將持續整合中央與地方政府、學界、企業與社區的力量，推動更多示範場域與公民參與機制，讓藍碳不只是政策，更是一場全民氣候行動。

海委會主委管碧玲表示，藍碳生態系統不僅能高效吸存碳，還能保護海岸線、支撐漁業、孕育生物多樣性。（記者王藝菘攝）

海洋委員會國際發展處處長李珊瑩表示，藍碳生態系統包括：紅樹林、海草及鹽沼，其碳儲存速度比熱帶雨林快4倍，但卻受到人類壓力、氣候變遷、政策和市場缺口威脅。（記者王藝菘攝）

海委會主委管碧玲指出，海委會推動藍碳作為台灣2050淨零戰略中「自然碳匯」的重要一環。（記者王藝菘攝）

