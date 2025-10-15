南市風災烏樹林暫置廢棄物場逾19萬噸年底封閉去化

烏樹林暫置區空拍現況照片。（圖由南市府提供）

南市府今（15）日公布「丹娜絲颱風風災復原工作」最新進度。市府秘書長尤天厚表示，截至10月14日止，屋損慰助金無疑義案件核撥率達100%，累計已撥出約12.4億元。烏樹林災後廢棄物暫置區首度空拍現況曝光，已收逾19萬公噸，預計年底封閉去化。

針對災後廢棄物清運，環保局科長邱瑞基指出，烏樹林營區暫置場至14日累計進場19萬7730公噸，其中以磚瓦10萬7860公噸最多，另有綜合廢棄物5萬8478公噸及廢樹枝3萬1392公噸，預計年底完成去化封場。

邱瑞基強調，為防止非法廢棄物混入，所有清運車輛均須隨車攜帶「來源證明單」，並安排人員巡查跟車，逐一比對清運點與進場紀錄。若發現來源不符或非風災產生物，將立即禁止進場並通報處理。

環保局實際抽查138車次中，有3車次地點與證明不符；另有16車次因分類不確實遭退場。此外，現場也查獲部分車輛載運疑似事業廢棄物的太空包，目前正追查釐清來源，若確認非公所或里長等同意，將依違反廢棄物清理法規定移送裁罰，呼籲清除業者切勿違法以免受罰。

在受損車輛部分，各區公所合計受理10456件，交通局已審核8261件、撥款約6668萬元；農林漁牧災損經中央核定共1萬5455件，金額約10億元。市長黃偉哲並指示，為加速救助金發放，在中央尚未撥款前，市府將動用預備金先行墊付，協助災民盡快重建家園。

台南市府秘書長尤天厚說明丹娜絲颱風風災復原工作進度。（圖由台南市府提供）

