    首頁 > 生活

    備戰亞洲技能競賽，國手陳勁達、謝育翰集訓要練技術也培養專注力

    2025/10/15 12:35 記者周敏鴻／桃園報導
    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與台灣科技大學合作培訓國際技能競賽國手陳勁達（左）、謝育翰（右）。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與台灣科技大學合作培訓國際技能競賽國手陳勁達、謝育翰，將於11月參加第3屆亞洲技能競賽「機電整合職類」競賽；他們說，已於9月24日起進駐桃竹苗分署加強訓練技術，每天也會走秀才步道鍛鍊體力與專注力，要在競賽中讓其他國家選手看到台灣技職教育的實力。

    第3屆亞洲技能競賽預定11月27到29日在台北市南港展覽館舉辦，將有36項正式職類、8項青少年職類、4項示範職類競賽，估計吸引28個國家、超過千名選手前來競技。

    桃竹苗分署長賴家仁說，就讀台科大電機工程系3年級的謝育翰、資訊管理系2年級的陳勁達，分別是冷靜行動型、穩定思維型的選手，陳勁達曾在工業4.0職類競賽贏得全國賽獲佳作，謝育翰曾贏得第47屆國手選拔賽的工業控制職類副國手，為了挑戰自我而選擇更高技術整合層級的機電整合職類，須將原來具備的自動控制與程式邏輯經驗，延伸到更複雜的機構組裝與團隊協作。

    陳勁達、謝育翰已進駐桃竹苗分署展開為期5週的移地訓練，目的是加強競賽時的臨場應變力與穩定度，他們說，訓練期間，每天上午8點到晚間8點由分署訓練師熊朝懿全程指導，除帶領他們透過模擬賽題、錄影檢討、數據分析等課程來強化技術，也讓他們學會面對壓力時冷靜思考並在失誤中設法修正，只盼屆時競賽過程發揮實力，將「機電整合職類」的獎項留在台灣。

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁（右）為國際技能競賽國手陳勁達（中）、謝育翰（左）打氣。（桃竹苗分署提供）

