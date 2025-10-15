2025虎頭埤路亞竿釣魚賽增新釣場 15日起開放報名

「2025虎頭埤水與綠．路亞竿環保釣魚比賽」將於11月登場，15日起開放報名。（南市觀旅局提供）

秋高氣爽正是釣魚好時節，「2025虎頭埤水與綠．路亞竿環保釣魚比賽」將11月登場，今年特別加開葫蘆埤釣魚場次，南市觀旅局邀請全國釣友同聚南瀛，一起體驗環保釣魚的魅力，15日起開放報名。

南市觀旅局表示，第一場將於11月15日（週六）上午8時於虎頭埤風景區釣魚區舉行，限額300人；第二場則於11月22日（週六）上午8時於葫蘆埤自然公園登場，限額70人。釣魚比賽活動以當日釣到最大尾的魚計重，各場次取前3名頒獎，第一名獎品釣具設備價值1萬5千多元。歡迎親子、新手報名參加。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，虎頭埤風景區是全台少數開放釣魚的水庫，已連續第4年舉辦釣魚比賽，延續移除外來魚種為目標，希望讓水庫內的本土魚群能夠有更多生存的空間。另葫蘆埤自然公園平日不開放釣魚，本次為配合清除外來種魚類的專案活動。

觀旅局表示，路亞釣魚比起傳統釣魚更需要技巧及耗費大量的體力，且擬餌對水質更加友善。參賽者需自備路亞竿及相關釣魚器具。釣竿每人限用路亞竿乙支，擬餌不限，釣線長短、粗細不限。活動自10月15日中午12時起開放線上報名，11月10日晚上11時59分截止，若額滿提早截止。詳情可洽台南旅遊網、虎頭埤風景區官網及臉書查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法