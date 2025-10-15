保障清潔隊員 侯友宜：明年起健檢補助調整 增列肺部低劑量電腦斷層檢查

市長侯友宜宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元。（記者黃子暘攝）

新北市共有5495位清潔隊員協助保持家戶、環境整潔，市府環保局今（15）日舉辦「清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，市長侯友宜出席頒獎，並宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元，盼減輕隊員負荷，保障隊員健康方面，則加碼每2年一次的健康檢查補助至每人5000元，並增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，保障隊員健康與工作安全。

侯友宜說，很感謝清潔隊員的辛勤付出，隨著人口、經濟發展，垃圾量也逐年增加，去年新北山區受到山陀兒颱風侵襲，今年花蓮縣遭到丹娜斯颱風影響重創，新北清潔隊員都踴躍投入救災，更也反映出隊員人力不足、工作車老舊問題，市府盼藉由增補人力、汰換與新購清運車輛，降低隊員工作負荷。

此外，在清潔隊員職安、健康保障上，侯友宜說，自明年起也同步推動多項福利，包括調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及春節慰問金，並提高文康活動經費，發放第二套GORE-TEX等級透氣防水衣；健檢部分，為45歲以上男性及40歲以上女性隊員增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，健康檢查補助則從每年2500元調整為2年5000元，藉此保障清潔隊員的健康與工作安全。

