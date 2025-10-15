為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    保障清潔隊員 侯友宜：明年起健檢補助調整 增列肺部低劑量電腦斷層檢查

    2025/10/15 12:41 記者黃子暘／新北報導
    市長侯友宜宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元。（記者黃子暘攝）

    市長侯友宜宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元。（記者黃子暘攝）

    新北市共有5495位清潔隊員協助保持家戶、環境整潔，市府環保局今（15）日舉辦「清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，市長侯友宜出席頒獎，並宣布自明年起，分4年增加共227名清潔隊員及增購88輛清潔車輛，總經費達5億多元，盼減輕隊員負荷，保障隊員健康方面，則加碼每2年一次的健康檢查補助至每人5000元，並增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，保障隊員健康與工作安全。

    侯友宜說，很感謝清潔隊員的辛勤付出，隨著人口、經濟發展，垃圾量也逐年增加，去年新北山區受到山陀兒颱風侵襲，今年花蓮縣遭到丹娜斯颱風影響重創，新北清潔隊員都踴躍投入救災，更也反映出隊員人力不足、工作車老舊問題，市府盼藉由增補人力、汰換與新購清運車輛，降低隊員工作負荷。

    此外，在清潔隊員職安、健康保障上，侯友宜說，自明年起也同步推動多項福利，包括調升清潔獎金、駕駛安全獎金、夜點費及春節慰問金，並提高文康活動經費，發放第二套GORE-TEX等級透氣防水衣；健檢部分，為45歲以上男性及40歲以上女性隊員增列隊員肺部低劑量電腦斷層檢查項目，健康檢查補助則從每年2500元調整為2年5000元，藉此保障清潔隊員的健康與工作安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播