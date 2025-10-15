為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北5年投入76億 培育6大領域人才

    2025/10/15 12:17 記者賴筱桐／新北報導
    新北市教育局長張明文在市政會議報告新北市培育人才的策略。（記者賴筱桐攝）

    隨著教育觀念轉變，學校不再是以課業成績為導向的分數競賽，而是培養孩子面對未來的能力。新北市教育局以「品德教育」、「多元適性」為核心策略，從2019年起至2024年投入76億元經費，培育學術、技職、體育、藝術、科技以及國際6大領域人才，幫助孩子找到自己的舞台。

    教育局長張明文今天在市政會議報告指出，新北教育以品德為本，從小培養孩子的責任感、同理心與團隊精神。市府近年投入超過76億元經費，建構全方位學習支持系統，累積創立335項全國首創政策、拿下242項全國第一佳績。

    在學術人才培育方面，新北市首創「高中與大學共創學習媒合平台」，攜手87所大專校院，開設超過250門課程，並與台灣師範大學、陽明交通大學等合作，開設AI科技與數理增能課程方案，協助學生依興趣與潛能探索未來方向。

    張明文表示，技職教育是新北的一大亮點，設有全國最多的16所職業試探中心，並串聯觀光工廠，讓孩子在國中小階段探索13個不同職群，同時推出「高中職學生創業挑戰賽」及「專利星鏈計畫」，輔導學生取得19件國家專利。

    在體育與藝術領域，新北學子今年全中運勇奪382面獎牌，穩居全國第一；藝術教育貢獻獎創下全國6連霸紀錄；在科技與國際面向，新北設立AI科技高中，推動AI素養教育，並透過「全球跨界學校單一媒合平台」，與21國、268所海外學校締結姊妹校，每年促成上萬名學生跨國共學。

    侯友宜強調，市府將推動「在地就學大聯盟PLUS」4年計畫，以「跨學制共榮、資源共享、創新加速」3大策略，攜手頂尖大學與優質產業，構築12年一貫的學習生活圈，使在地就學成為家長首選、學生圓夢的起點。

