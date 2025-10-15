台中樹葬區每2年翻新 民眾嘆親人「被消失」 促設數位追思

張玉嬿（左1）指出，台中樹葬區每2年翻新民眾嘆親人「被消失」，促設數位追思。（圖：張玉嬿提供）

台中市府推動環保葬多年，但樹葬區每2年就翻新，以利循環使用，市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達指出，不少民眾反映樹葬區無限循環下，無處追思親人，促市府在樹葬區設置公共數位螢幕，讓民眾上傳親人的照片、生平故事，再導入QR碼提供追思，不讓親人「被消失」；民政局長吳世瑋當場肯定議員構想，允諾辦理。

張玉嬿指出，台中推動樹葬、海葬等環保葬多年，採環保葬約18％，遠低於傳統塔葬，很多民眾反映不是反對環保葬，因樹葬採循環樹葬，親人「被消失」，憂無處追思。

張玉嬿建議，台中市可設置公共數位藝術牆或設數位螢幕，讓家屬集體追思，或上傳親人的照片、生平故事或一段追憶文字，以數位方式提供追思，並導入QR碼追思系統，讓子孫掃碼懷念親人。

吳世瑋指出，台中市目前已有8處樹葬區，另還有兩處正在規劃中，配合環保循環葬，每2年會土地翻新再使用，肯定議員建議，認為有其必要，將研議設計，提供民眾幫親人選擇環保葬，也能有追思親人的環境。

