「買飼料黃豆非食用黃豆」！ 陳駿季受不了張啟楷 嗆張不要誤導

民眾黨立委張啟楷持續跳針，農業部長陳駿季也罕見動氣。（記者楊媛婷攝）

民眾黨立委張啟楷今（15日）指農業部帶國內大宗物資業者向美國大量購買飼料黃豆會影響國內農民生計，陳駿季多次說明此為業者採購、非政府採購，且採購的是飼料黃豆，降低飼料成本，國內農民栽種的是食用黃豆，但張持續跳針，多次拍桌咆嘯，陳駿季最後嗆張啟楷不要誤導。

每2年國內黃小玉等大宗物資（飼料黃豆、小麥、玉米）業者都會赴美聯合採購，今年則由農業部長陳駿季擔任團長，並宣布將採買黃小玉、美國牛產品4年達1百億美元規模，農業部今赴立院經濟委員會報告業務，張啟楷於質詢時質疑這是否是政府採購，並且指採購的黃豆會衝擊國內種黃豆的農民，並表示若增加採購量，是否有換取美國降關稅。

陳駿季回應，這是業者例行的採購，今年已經是第15次聯合採購，採購的黃豆是飼料黃豆，是飼料的原料，透過聯合大量採購以降低畜牧業農民成本，他強調此為民間業者採購，購買也沒有對價關係，而國內種黃豆的農民栽種的是食用黃豆，種植的數量也僅佔國內需求量的0.02%。

陳駿季不滿張啟楷屢次狂嗆農業部帶頭採購衝擊國內豆農，表示這些都是產業需求下的年度採購，絕非政府要求，並表示張啟楷這些說法都是在誤導方向，甚至刻意扣帽子。

張啟楷聞言後拍桌數次怒回自己沒誤導，陳駿季則立刻回擊質疑張啟楷是否要刻意惡剪相關質詢影片，故意誤導農民方向，雙方你來我往下，最後召委陳亭妃宣布先休息5分鐘，張啟楷下台後則持續找陳駿季爭論，陳駿季也衝上前再度說明國內種的是食用黃豆，現場氣氛一度緊張，農糧署署長姚士源等則上前拉開2人並各自帶開。

民眾黨立委張啟楷指國內大宗物資業者去美國採買黃豆影響國內農民，陳駿季強調採買的是飼料黃豆，非農民栽種的食用黃豆，但張啟楷仍持續跳針。（記者楊媛婷攝）

