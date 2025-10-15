為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    泰安鄉溫泉飯店開發案被控涉弊 苗縣府回應

    2025/10/15 12:16 記者蔡政珉／苗栗報導
    泰安鄉溫泉飯店開發案被控涉弊，苗縣府出面說明。圖為汶水溪空拍畫面。（民眾提供）

    泰安鄉溫泉飯店開發案被控涉弊，苗縣府出面說明。圖為汶水溪空拍畫面。（民眾提供）

    週刊報導於今年2月曾報導立委高金素梅侄子、苗栗縣泰安鄉代高晉揚涉及苗栗縣泰安鄉一處五星級飯店開發弊案，當時高晉揚否認與高金素梅有關，也否認有所謂弊案存在；如今週刊再度報導相關溫泉飯店開發案並稱土地變更受相關單位量身打造通過。苗栗縣政府工商發展處今天回應，目前為止開發計畫並無問題；苗縣府原住民族及族群發展處則表示，申請案由水利署主導，河川治理法線自2017年後並未更動過。

    苗栗縣政府工商發展處指出，被爆料者舉例的「汶水湯元」溫泉飯店開發案分為兩部分，首先針對河川治理線的部分，業者當初已經向河川局申請過河川治理線調整；另外，部落會議的部分要由公所和業者自行去協調召開會議，目前仍由業者執行中。

    縣府工商發展處也表示，開發計畫部分都是透過興辦計畫經文觀局核定後，業者要進行環評、水保等等相關法令的報告，經過目的事業主管機關和主管機關審定以後最後提送開發計畫，縣府也是依區域計畫法相關審定，之後需報請國土署核備，所以目前為止開發計畫沒有問題。

    苗縣府原民處則回應，汶水溪主要還是由第二河川局管轄，依原民處了解由水利署主導；縣府原民處也拿出書圖稱，「汶水湯元」申請興辦事業計畫為2017年2月，依水利署公告、同年5月份資料河川法線並未更動過。

