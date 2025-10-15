展現街頭魅力！ 台北街藝之星登上台北時裝週、白晝之夜

文化局也安排街藝之星登上台北時裝週與白晝之夜活動現場演出，展現城市藝術實力。（圖由北市文化局提供）

為了提升街頭藝人的展演水準，台北市政府文化局舉辦「台北街藝之星」從2024年起每年徵選，截至2025年共累積212組來自台北、基隆、新北及桃園各地的街頭藝人報名，目前累計59組涵蓋表演藝術、視覺藝術及工藝藝術，文化局也安排街藝之星登上台北時裝週與白晝之夜活動現場演出，展現城市藝術實力。

文化局表示，10月19日在信義香堤大道舉辦的「2025台北時裝週－潮流新聲」活動中，由爵士鼓紫毛、Dr.blue口琴樂團，透過動感節奏的鼓聲以及詼諧逗趣的口琴樂風，點燃香堤大道的民眾熱情；緊接著，11月2日在台北圓山登場的「2025台北白晝之夜」－旋轉木馬舞台，也將安排打擊樂巴奇先生、Bill街頭演奏會、雙人吉他彈唱好蘇吳與清新歌手毛線，透過利用身邊的廢材演奏打擊樂、又或是手搖管風琴演奏古典音樂等等，4位台北街藝之星輪番上陣，展現街頭藝人的無限魅力。

文化局介紹，在台北街藝之星中有口琴、木吉他彈唱、木箱鼓、爵士鼓、Q版漫畫、人像速寫、各式造型氣球、大環、椅子倒立、扯鈴、陀螺等技藝，還有令人大開眼界的特技展演，像是相傳起源於17世紀義大利的特殊樂器「鋸琴」演奏、用中國古典樂器「琵琶」撥彈動漫流行曲風、善用身邊的廢棄材料演奏打擊樂，以及人身進入大氣球掙脫魔術、單人特技呼拉圈、街頭花式調酒展演、德國手搖管風琴等等，不論是哪一種技藝，相信都是台北市街頭藝術文化獨特且精采的展現。

文化局說明，獲選後的台北街藝之星除了能獲得專屬錦旗一面之外，可於獲選後的下一年度取得西門徒步區及信義香堤大道兩區專屬點位的優先抽籤權，讓隱藏於台灣街頭的新星有發光發熱的機會。

