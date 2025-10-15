彰化限定「哆啦A夢百寶袋」搶手 琥珀糖讓嘉義市長讚「太好吃」

2025台灣設計展在彰化的環保袋，被網友冠上「哆啦A夢百寶袋」，外型寬大、設計簡單俐落，很實用。（記者張聰秋攝）

這個彰化限定的「哆啦A夢百寶袋」未免太可愛又實用了吧！台灣設計展在彰化雙十節開展後，不只展區人潮爆棚，連活動限定的環保袋也被民眾搶翻。這款「可背可提」的防潑水帆布袋，容量驚人、造型簡單還很好收摺，兩邊一背被網友形容為現代版「哆啦A夢」百寶袋，出門再多東西都能一袋打包帶走。

不少民眾，這袋「比人還能裝」，不僅外型時尚，還能摺疊收納，實用度滿分。這次縣府以主題《彰化行》為發想，除了實用的環保袋，更設計出多款紀念小物，從吃的、用的到可以收藏的通通有，展現滿滿的地方創意。

其中，最吸睛的莫過於取名為「甜野散步」的蜜餞琥珀糖，蕃茄化應子加甘梅紅心芭樂口味，咬下去甜而不膩的滋味，讓人一吃就停不下來，連嘉義市長黃敏惠來參觀，彰化縣長王惠美請吃糖，都大讚「太好吃了！」除了糖果外，小物還有越吃越「ㄙㄨㄚˋ嘴」的小餅乾、可愛手機吊飾、提袋與明信片等，全成了觀展民眾瘋狂蒐集的戰利品，也難怪不少網友在社群平台卯起來分享。

光吃還不過癮，「用的」設計款小物也是一大亮點！從實用的手機吊飾、精緻可愛的徽章，到印有主題視覺的提袋、方巾，都是日常生活中會用到的「消耗品」非常實用，對愛收藏大型活動紀念品的民眾來說，這次的機會真的千載難逢。

縣府表示，活動紀念品不僅僅是商品，更是融合了彰化的在地元素和設計能量，變成大家可以隨身帶著走的彰化限定記憶，展覽還有11天，陸續推出不一樣的活動，想把這些充滿巧思又美味的「彰化行」小物帶回家，不妨親自走一趟三大展區，保證讓遊客不虛此行，收穫滿滿！

「哆啦A夢百寶袋」可背可提，網友說比精品包更實用。（記者張聰秋攝）

「甜野散步」的蜜餞琥珀糖，甜而不膩的滋味，一吃就讓人上癮。（記者張聰秋攝）

台灣設計展推出小物紀念品，從充滿設計感的手機吊飾、精緻可愛的徽章，到印有主題視覺的提袋、方巾，充滿在地設計能量。（記者張聰秋攝）

