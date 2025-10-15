為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化限定「哆啦A夢百寶袋」搶手 琥珀糖讓嘉義市長讚「太好吃」

    2025/10/15 12:12 記者張聰秋／彰化報導
    2025台灣設計展在彰化的環保袋，被網友冠上「哆啦A夢百寶袋」，外型寬大、設計簡單俐落，很實用。（記者張聰秋攝）

    2025台灣設計展在彰化的環保袋，被網友冠上「哆啦A夢百寶袋」，外型寬大、設計簡單俐落，很實用。（記者張聰秋攝）

    這個彰化限定的「哆啦A夢百寶袋」未免太可愛又實用了吧！台灣設計展在彰化雙十節開展後，不只展區人潮爆棚，連活動限定的環保袋也被民眾搶翻。這款「可背可提」的防潑水帆布袋，容量驚人、造型簡單還很好收摺，兩邊一背被網友形容為現代版「哆啦A夢」百寶袋，出門再多東西都能一袋打包帶走。

    不少民眾，這袋「比人還能裝」，不僅外型時尚，還能摺疊收納，實用度滿分。這次縣府以主題《彰化行》為發想，除了實用的環保袋，更設計出多款紀念小物，從吃的、用的到可以收藏的通通有，展現滿滿的地方創意。

    其中，最吸睛的莫過於取名為「甜野散步」的蜜餞琥珀糖，蕃茄化應子加甘梅紅心芭樂口味，咬下去甜而不膩的滋味，讓人一吃就停不下來，連嘉義市長黃敏惠來參觀，彰化縣長王惠美請吃糖，都大讚「太好吃了！」除了糖果外，小物還有越吃越「ㄙㄨㄚˋ嘴」的小餅乾、可愛手機吊飾、提袋與明信片等，全成了觀展民眾瘋狂蒐集的戰利品，也難怪不少網友在社群平台卯起來分享。

    光吃還不過癮，「用的」設計款小物也是一大亮點！從實用的手機吊飾、精緻可愛的徽章，到印有主題視覺的提袋、方巾，都是日常生活中會用到的「消耗品」非常實用，對愛收藏大型活動紀念品的民眾來說，這次的機會真的千載難逢。

    縣府表示，活動紀念品不僅僅是商品，更是融合了彰化的在地元素和設計能量，變成大家可以隨身帶著走的彰化限定記憶，展覽還有11天，陸續推出不一樣的活動，想把這些充滿巧思又美味的「彰化行」小物帶回家，不妨親自走一趟三大展區，保證讓遊客不虛此行，收穫滿滿！

    「哆啦A夢百寶袋」可背可提，網友說比精品包更實用。（記者張聰秋攝）

    「哆啦A夢百寶袋」可背可提，網友說比精品包更實用。（記者張聰秋攝）

    「甜野散步」的蜜餞琥珀糖，甜而不膩的滋味，一吃就讓人上癮。（記者張聰秋攝）

    「甜野散步」的蜜餞琥珀糖，甜而不膩的滋味，一吃就讓人上癮。（記者張聰秋攝）

    台灣設計展推出小物紀念品，從充滿設計感的手機吊飾、精緻可愛的徽章，到印有主題視覺的提袋、方巾，充滿在地設計能量。（記者張聰秋攝）

    台灣設計展推出小物紀念品，從充滿設計感的手機吊飾、精緻可愛的徽章，到印有主題視覺的提袋、方巾，充滿在地設計能量。（記者張聰秋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播