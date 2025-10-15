為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭推頭城至礁溪鐵路高架 編列3千萬明年起進行可行性評估

    2025/10/15 11:52 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭推頭城至礁溪鐵路高架化，縣府預計明年投入可行性評估。（記者王峻祺攝）

    高鐵延伸宜蘭環評通過，路線行經頭城、礁溪，地方憂心現有台鐵因未高架，未來再納入高鐵，2條鐵路交織恐造成土地零碎問題，宜蘭縣政府將於明年起分3年編列逾3千萬元預算，投入頭礁鐵路高架化可行性評估，以利銜接宜蘭至羅東現有高架案。

    宜蘭鐵路高架目前只進行宜蘭至羅東優先段，全長16.1公里，包含已高架3.7公里，計畫將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站，改建為高架，並配合高鐵延伸宜蘭，新增縣政中心1站，同時消除範圍內的9處平交道及4處陸橋。

    不過，頭城至礁溪段台鐵長度約14.8公里，共計14處平交道未高架，宜蘭縣府認為，未來高鐵興建完成後，因和鐵路交織，如不同步高架，未來要再高架，工程上會有難度，也不利礁溪、頭城地區土地利用，明年起將分3年編列3250萬元，進行頭城至礁溪四城段的鐵路高架可行性評估。

    宜蘭縣府交通處表示，目前計畫將鐵道沿線頭城站、頂埔站、礁溪站及四城站改建為高架車站，並消除14處平交道、拆除2處陸橋、填平3處地下道，縫合前後站都市發展及促進都市更新，可行性評估完成後，將送中央爭取工程經費。

    現有宜蘭至羅東鐵路高架案進度，縣府今年編列5千萬元配合款，支應鐵路高架建設經費，明年擬編列2.4億元，因應未來高鐵與鐵路高架無縫接軌；10月9日交通部審核通過綜合規劃案，修正意見後就會陳報行政院，若順利核定將接續辦理設計施工。

