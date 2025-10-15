「台南幫」捐款暖援花蓮 仁安宮祈福、救援隊馳援災區

台南救援隊再度馳援花蓮光復災區。（圖由南市民政局提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖潰流釀災，台南市政府今（15）日凌晨再度擴大動員救援。繼消防、工務單位前往支援後，市府再度媒合市內緊急救援隊，於凌晨0時30分從北門區仁安宮出發，前進災區加速救援與復原。

出發前，救援隊伍在仁安宮上香祈福，祈求任務平安順利。值得一提的是，北門區文山里長李英信也主動號召里民同行，展現「人溺己溺」的精神；北門區曾在丹娜絲風災中受創，如今他們化感恩為行動，反過來伸出援手。

「台南幫」家族成員更發揮「現金超人」精神，捐款60萬元贊助台南與花蓮後援隊，期盼能即時提供災區所需資源。國際紡織公司董事長侯信良（台南幫家族後代）及夫人侯蔡雪吟派專人隨隊前往，將善款親送花蓮，以最即時方式，將愛心與資源送達災區。

民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲到場祈福並致贈宵夜，感謝救援人員與里民在深夜時分，犧牲休息時間，立即投入跨縣市的救援行動，期盼他們在路上注意安全，並能順利完成搜救任務，平安歸來。

市長黃偉哲表示，台南與花蓮「同島一心」，面對重大災害，市府會全力支援、成為最堅實的後盾。他感謝虎尾寮緊急救援隊、國際紡織、仁安宮及熱心里民的無私行動，盼在各界力量下，讓災區早日重現希望。

市府再度媒合救援隊，從北門區仁安宮出發，援助花蓮光復災區。（圖由民政局提供）

台南救援隊前往災區投入救援復原任務。（圖由南市民政局提供）

