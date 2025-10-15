為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    準「風神」可能侵台 中央成立緊急應變協調所防二次堰塞湖災害

    2025/10/15 11:48 記者洪臣宏／花蓮報導
    目前準備8萬5千個沙包備戰颱風。（記者王錦義攝）

    目前準備8萬5千個沙包備戰颱風。（記者王錦義攝）

    準「風神」颱風可能侵襲台灣，對花蓮堰塞湖災區造成二次傷害，中央編成「緊急應變協調所」，總協調官季連成今（15）日表示，目前預判風神生成時間延後，威脅時間點可能在19、20日，愈晚生成愈有利，防颱工作有充足時間準備，請居民放心。

    季連成表示，下午2時召開風神颱風緊急應變協調會，邀集花蓮縣府、三鄉鎮長及村里長參加，因應颱風臨時生成，成立中央緊急應變協調所，他表示，縣府未核定疏散撤離計畫，將依據10月12日會議決議啟用。

    協調所進行臨時組織調整，將編成堰塞湖天氣監測組、疏散撤離組、安置收容組、支援調度組（國軍）、機械車輛撤離組、交通管制組、搜索救援組、後勤供應組及督導管制組。由於疏散撤離人員恐有7、8千人，協調所正徵用睡袋。

    防災作為方面，目前沙包有8萬5千個，將以村及街道為單位為囤積點，民眾可前往領取，原則上每家戶20包為一串，20包可以阻擋30公分水量，季連成說，目前沙包數量足夠，不夠可以再裝填，希望每個家戶都能用沙包阻擋颱風帶來的大水。

    另外會致力保護完成清淤溝渠，主要溝渠使用防水布，一般溝渠用沙包，土堆底部用沙包堆置保護，不讓雨水將沙土沖刷至馬路或溝渠。

    季連成說，根據中央氣象署最新資料，風神還未形成熱帶氣旋，仍為低氣壓，預判生成時間延後，這是好消息，愈晚生成對我們愈有利，傷害會愈少，星期五就可以明確，威脅台灣時間點可能在19、20日，防颱工作有充足時間準備，請居民放心。

    國軍協助鋪設防水布。（記者王錦義攝）

    國軍協助鋪設防水布。（記者王錦義攝）

    為了防止雨水沖刷沙土至馬路及溝渠，國軍協助鋪設防水布。（記者王錦義攝）

    為了防止雨水沖刷沙土至馬路及溝渠，國軍協助鋪設防水布。（記者王錦義攝）

