想休學繳不出1萬8學費 清寒男大生墜樓亡 校方：遺憾錯失協助機會

台中朝陽科大李姓男大生，因家境清寒想要辦理休學先當兵，卻因繳不出1萬8千元無法休學，返家後悶悶不樂，隔天墜樓亡，校方表示，遺憾錯失協助機會。（記者陳建志攝）

台中朝陽科大李姓大二男同學，因家中清寒想要休學先當兵，好早日工作賺錢養家，卻因9月30日前往學校辦休學，繳不出3分之1學費，約1萬8千元無法休學，返家後悶悶不樂。李男隔天跳樓輕生，讓家屬無法接受；校方表示，學校設有急難救助金，當天承辦窗口未發現異狀，李生也未表明經濟有困難，遺憾錯失協助機會。

這名李姓學生的阿公向市議員李天生投訴，孫子因家中經濟狀況不好，9月30日前往學校辦理休學，希望提早當兵，並在服役完後投入職場賺錢，不過校方刁難要求繳交3分之1學費，約1萬8千元，因沒有錢繳納，無法辦理休學，心情沮喪，返家和阿嬤告別後，隔天跳樓輕生，死的十分冤枉，家屬無法接受。

據了解，李男從小就沒有父母在身邊，由爺爺與祖母照顧長大，爺爺過世後，兄弟倆輾轉到外公、外婆家生活，房子是租的，外公外婆是中低收入戶，身體狀況也不好，不過李男很乖、懂事，想要工作賺錢。

不過想要找正職工作都因還沒當兵被拒絕，因而前往學校辦休學，想提早入伍當兵，卻因拿不出3分之1約1萬8千元，無法辦理休學，中午返家和外婆討論時悶悶不樂，下午外出後就沒有回家了，沒想到發生憾事。

朝陽科大校方表示，李同學9月30日到學校辦理休學，當時承辦窗口並未察覺有任何異狀，李生也未提出個人有經濟困難，遺憾錯失協助機會。強調這學期註冊繳費截止日為9月8日，開學後辦理休學的繳納金額，依教育部專科以上學校學雜費收取辦法規定辦理，並非校方額外收取。未來將督促業務承辦單位，針對辦理休退學學生，主動詢問並關心，避免憾事發生。

