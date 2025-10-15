為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖溢流釀19死 花蓮檢方朝過失致死、廢弛職務偵辦

    2025/10/15 11:50 記者王錦義／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉釀19死，花蓮檢方朝過失致死、廢弛職務偵辦。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉釀19死，花蓮檢方朝過失致死、廢弛職務偵辦。（資料照）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，截至14日統計死亡人數19人、失聯人數5人、救出人數717人、受傷157人。由於有罹難者家屬當著縣長徐榛蔚面前陳情根本沒有聽到撤離的通知，花蓮地檢署主動偵辦，已前往中央、花蓮縣政府和鄉鎮公所調取相關資料，朝過失致死和公務員廢弛職務等方向偵辦。

    花蓮地檢署今指出，事發後已陸續調取中央相關單位、花蓮縣政府及鄉鎮公所資料，陸續還會視偵辦進度和需求再調閱相關資料，至於內容，檢方強調目前還在調查中，還沒有告一段落。日前立委傅崐萁指颱風所有撤離工作由鄉鎮市區公所負責，地檢署指出，這些相關訊息都會列入偵辦中調查，「該做的都會做，持續進行中」。

    由於光復鄉公所這次也是位於洪災淹水區域，據了解，調查人員有前往光復鄉公所調閱資料，但公所稱資料都被大水流走了。縣府行研處長陳建村今回應說，0923目前有非常多權責單位在進行調查，有指定縣府說明部份，都有配合提供佐證文件，包括各機關之間的通知 、應變作為，都在程序進行中。

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉。（資料照）

