以花蓮光復洪災為鑑 侯友宜要求精進大規模疏散撤離計畫

有鑑於花蓮光復洪災，新北市長侯友宜（中）責成副市長朱惕之（右）召開「新北市緊急事件區域大規模疏散撤離會議」。（記者賴筱桐攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，新北市長侯友宜今天（15）在市政會議指示，將由副市長朱惕之召開「新北市緊急事件區域大規模疏散撤離會議」，希望藉由花蓮的案例省思，新北市面對土石流紅色警戒等緊急災害時，疏散撤離計畫如何檢討、精進，希望中央、地方攜手合作，守護民眾安全。

朱惕之指出，一般風災、水災原本就有預防性撤離機制，因為這次花蓮堰塞湖產生災害，短時間內撤離人數量體很大，一下子從600人到6000、8000人，對於中央或地方政府來說都是第一次，未來必須研擬更安全、有效、精進的做法。

請繼續往下閱讀...

朱惕之表示，在極端氣候變化下，災害潛勢區可能隨著每次地震或風災而產生變異，例如出現新的危害點，或者原本不是很危險的地方，突然變得很危險，前面的預警機制，有賴中央和地方政府合作，事先掌握風險點，藉由科學數字判斷影響範圍。

朱惕之舉例說，平常市府就有掌握土石流潛勢區及可能影響範圍，當發生土石流紅色警戒時，必須撤離哪些住戶，當然第一線執行強制撤離時，跟民眾的溝通或執行比較辛苦，但是為了安全，依照相關法令，該撤離就要撤離，有些住戶會依親，無法依親者市府會安排適當地點，協助民眾安全撤離。

他強調，平時韌性社區或防災社區，教育宣導都持續進行，尤其是災害循環發生的風險點，民眾都知道颱風來襲該撤離，市府也會透過廣播、細胞簡訊、逐戶通知等多元管道發布資訊，從許多歷史教訓來看，「沒事就沒事，有事就是大事」，預防性撤離已經有科學量化數字佐證，存在一定風險，必須撤離到安全地點，房子雖然毀了，但人命要先保住。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法