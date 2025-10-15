衛生紙用完塑膠袋丟垃圾桶？ 正確處理方式曝光 做錯罰6千

不少民眾用完衛生紙後，會順手把衛生紙的塑膠包裝丟到垃圾桶中。示意圖。（即時新聞攝）

不少民眾用完衛生紙後，會順手把衛生紙的塑膠包裝丟到垃圾桶中。事實上，這是錯誤的處理方式，這種包裝不僅能回收，而且回收價值極高。台中環保局過去就表示，只要包裝不是複合材質，且保持乾淨，就可將塑膠袋鋪平打結蒐集成袋回收；若無確實分類，可能會被依《廢棄物清理法》可處以1200元至6000元罰款。

台中市環保局過去就曾在粉專發文 表示，透光、單一材質、乾淨的塑膠袋，可以將之鋪平、打結、蒐集成袋，就可以交由清潔隊回收或民間清除機構回收；至於複合材質（有經過特殊處理的）或內層有鋁箔、紙、PLA或用多種不同塑膠材質夾層的密封包裝袋及髒污無法清理乾淨之塑膠袋，就無法回收，請民眾當做一般垃圾轉化成焚化爐能源發電處理。

網站「回收大百科」 也曾特別針對衛生紙包裝袋做過回收教學。網站表示，以PP塑膠膜製成的抽取式衛生紙包裝材質單純、髒污少，其實是可以回收的，因為材質單純、處理成本相對低，此類垃圾回收價值高。

也提醒民眾，根據規定，民眾若未妥善進行分類回收、不確實，違者可依《廢棄物清理法》處1200元以上、6000元以下罰款。

