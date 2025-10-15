為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立委提中小學禁抖音 鄭英耀：考慮身心發展角度做適度規範

    2025/10/15 12:15 記者楊綿傑／台北報導
    教育部長鄭英耀。（記者陳志曲攝）

    民進黨立委王義川日前在立法院質詢時提禁止中小學使用TikTok抖音，教育部長鄭英耀今於立法院回應，教育部學術網路系統本就已經隔離，而抖音等平台有許多假訊息傳遞，從青少年身心健康發展角度思考，會進行適度規範。

    教育部長鄭英耀今受邀至立法院報告，對於抖音禁用議題，他受訪表示，在教育部全國學術網路的系統，對抖音或者一些不當的社群及網站，本來就已經隔離。他也解釋，王義川所關心的是，中小學生在成長的過程，政府怎麼提供更友善的、讓青少年更好的發展環境。

    鄭英耀指出，包括歐盟或者美國的許多研究，都能看到包括短影音，或者抖音等等的平台，對青少年的身心發展是不利的，而且也有許多的假訊息在這些影音內容中做傳播，因此基於如何能營造更好的青少年成長發展空間，適度做一些必要的規範是應該的。

    鄭英耀強調，抖音等短影音有許多不當的訊息在傳播，甚至也有一些不當的性別刻板印象、觀念等，與學科的學習基本上是比較無關的，基於從身心健康發展的角度思考應該有所規範。

