長榮空服員猝逝 工會籲修法保障員工權益：病假無罪

長榮航空一名34歲空服員9月底抱病執勤、返台就醫後不幸離世，外界質疑為何員工生病卻無法請病假。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今在立法院前舉行記者會，齊喊「生命無價、病假無罪、特休無罪」，呼籲立法院修法保障員工請假的基本權益，並對長榮航空董事長林寶水喊話，若26日前未妥善解決此事，當天將在長榮航空城市馬拉松現場遞交陳情書。

長榮航空企業工會監事會召集人李瀅表示，長榮航空對空服員的請假規定特別苛刻，請假除了考績會被影響，還會同時限制空服員選班、調班的資格，不只病假會被影響，請特休、請天災假保護自己在颱風期間不出勤，也全部都會面臨以上的懲罰。更荒謬的是，如果剛好病假落在國定假日期間，還會被加重苛扣考績。

李瀅表示，「在一般人休息的時間中，空服員連生病、養病都被教育成是你的過錯，請假天數變多，還會被主管約談為什麼你請這麼多的假」。但這目前都沒有辦法透過法律解決，桃園市政府稍早更公開說全部都合法，刁難空服員請假的規定都合法，這樣子的法、不能保護你我身心的法，應該被改變。

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會提出三點訴求：一，現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇；申請特別休假和天災期間不出勤，也是員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇；三，不利待遇不應該僅限於全勤獎金，以考績、班表、升遷等方式箝制勞工請假，也包含國定假日被加重懲罰、相關權利被剝奪等，主管機關都應該明定為不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，今天是10月15號，距離事發已經5天，對於空服員多天發生請假制度病態需要檢討一事，長榮航空一個字都沒有回應，一句話都沒說他哪裡要改善，請問大家覺得合理嗎？

周聖凱宣布接下來桃園市空服員職業工會的行動，21日下午和長榮航空的定期例會，第一，我們要求當天的例會，要有權力決策的高階主管出席，不要指派一個經理或課長出來羞辱、作賤台灣的空服員；第二，當天協商的場地就在公司裏面，請長榮航空所有的空服員，當天下午2時有空，一起站在協商場地外面，為空服員的協商代表集氣；第三，如果長榮高階主管持續神隱，此事10月26日前沒解決，他們將會在10月26日長榮航空的城市馬拉松，當面向林寶水遞交陳情書。

