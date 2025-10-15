為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    避免遊蕩犬攻擊保育動物 農業部年底前公告自然保護區全面禁餵

    2025/10/15 11:48 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    隨施行零撲殺政策，遊蕩犬貓衝擊生態等問題日益嚴重，餵食更可能造成遊蕩犬群聚，農業部長陳駿季今（15日）表示，將在今年底前完成農業部轄下所有自然保護區全面禁止餵食，並完成石虎與草鴞特定生態熱區的遊蕩犬隻數量監測工作。

    許多野保團體提出，遊蕩犬隻攻擊石虎、穿山甲等瀕危保育類動物，呼籲正視遊蕩犬造成生態危機的問題已不容再忽視，農業部今赴立院經濟委員會報告，陳駿季在報告中表示，將建立系統性的遊蕩犬管理機制，今年底前將完成石虎與草鴞特定生態熱區內遊蕩犬數量監測工作，目標希望讓遊蕩犬的數量下降5%、遊蕩母犬絕育率則目標提高到8成以上。

    陳駿季進一步指出，針對生態敏感區禁止餵食的部分，預計年底前將完成公告農業部轄下自然保護區內全面禁止餵食動物，也強調該措施不僅野保團體支持，動保團體也同樣支持。

    陳駿季表示，也在強化寵物照護與飼主責任，持續推動寵物身分證，於去年底已將家貓列為強制寵登的寵物，截至今年8月底，貓新增登記10.3萬隻，較去年同期增加10%。

