避免遊蕩犬攻擊保育動物 農業部年底前公告自然保護區全面禁餵

農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

隨施行零撲殺政策，遊蕩犬貓衝擊生態等問題日益嚴重，餵食更可能造成遊蕩犬群聚，農業部長陳駿季今（15日）表示，將在今年底前完成農業部轄下所有自然保護區全面禁止餵食，並完成石虎與草鴞特定生態熱區的遊蕩犬隻數量監測工作。

許多野保團體提出，遊蕩犬隻攻擊石虎、穿山甲等瀕危保育類動物，呼籲正視遊蕩犬造成生態危機的問題已不容再忽視，農業部今赴立院經濟委員會報告，陳駿季在報告中表示，將建立系統性的遊蕩犬管理機制，今年底前將完成石虎與草鴞特定生態熱區內遊蕩犬數量監測工作，目標希望讓遊蕩犬的數量下降5%、遊蕩母犬絕育率則目標提高到8成以上。

請繼續往下閱讀...

陳駿季進一步指出，針對生態敏感區禁止餵食的部分，預計年底前將完成公告農業部轄下自然保護區內全面禁止餵食動物，也強調該措施不僅野保團體支持，動保團體也同樣支持。

陳駿季表示，也在強化寵物照護與飼主責任，持續推動寵物身分證，於去年底已將家貓列為強制寵登的寵物，截至今年8月底，貓新增登記10.3萬隻，較去年同期增加10%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法