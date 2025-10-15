新北市優良企業熱心公益獲表揚 登豐室內裝修：讓善的循環源源不息

登豐室內裝修公司獲「優良商號市長獎」表揚，總監陳田洋（右）盼善的循環源源不息。（記者黃政嘉攝）

新北市商業總會今舉辦第79屆商人節表揚大會活動，新北市長侯友宜頒發「優良商號市長獎」肯定16家在地優良商號的傑出表現，多家企業在商業活動之餘，也從事公益不遺餘力，獲得獎肯定，登豐室內裝修公司總監陳田洋表示，感謝商業會肯定，盼藉公開表揚，讓善的循環源源不息。

新北市樹林區的登豐室內裝修公司為「優良商號市長獎」得獎企業之一，過去從第一代創辦人陳秀峰從雲林縣農村到新北市發跡，一路從工地基層做起，到第二代陳田洋接棒，同時參與公益、捐款弱勢，陳田洋受訪分享得獎心情說到，一路上受到許多貴人幫助，因此秉持回饋精神，在業務之餘注意到需要幫助的各個社會角落，盡微薄之力協助，希望透過公開表揚盛會，把善的循環繼續傳遞出去，源源不息。

此外，欣紅企業參與偏鄉地區弱勢家庭視力保健及推廣，走入偏鄉衛生教學及指導配鏡，讓孩童學習不中斷老人家居家生活有更好的品質；傳家公司投身公益、關懷弱勢族群，捐贈醫療儀器與投入偏鄉學童資源補助，以實際行動回饋社會。

侯友宜今為「優良商號市長獎」得獎企業頒獎，他致詞時表示，謝謝各位優秀企業夥伴長期支持市府政策，許多得獎企業在從事商業過程，也展現社會企業的責任，謝謝他們對新北市弱勢族群的照顧，新北市一定會更加努力，讓經濟蓬勃發展。

新北市商業總會今辦商人節表揚大會，16家企業獲「優良商號市長獎」。（記者黃政嘉攝）

