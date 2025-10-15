為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    準風神颱風估週末生成！ 東北季風19日增強「高溫有感下降」

    2025/10/15 10:58 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，位在菲律賓東方海面的熱帶擾動預計在本週五（17日）前後增強為熱帶性低氣壓，並有很大機會在週末生成為颱風，將命名為「風神」；另外，週日（19日）東北季風也會增強，各地高溫會有感下降。

    氣象署預報員李名翔表示，到本週五前各地天氣狀況類似，都是晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    李名翔指出，目前菲律賓東方海面仍是熱帶擾動，預計在本週五前後才會增強為熱帶性低氣壓（TD），並在週末生成為颱風「風神」，並從週日起一路影響到下週二（21日），目前預估基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

    另外，週日東北季風增強，會不會和未來的颱風有共伴效應？李名翔說，目前因時間還久，且是否會和颱風形成共伴效應仍須視颱風位置而定，目前連熱帶性低氣壓都還未生成，因此仍需再觀察。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣象署預估未來颱風可能的動態。（氣象署提供）

    氣象署預估未來颱風可能的動態。（氣象署提供）

